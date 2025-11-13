La situación judicial de Morena Rial podría complicarse todavía más en los próximos días, a raíz del informe integral que le piden al Servicio Penitenciario para ver si está en condiciones de maternar.

Es decir, que la tenencia de Amadeo Ogás, el niño de apenas un año que está al cuidado de Jorge Rial, podría correr peligro.

De hecho, Morena ya perdió la tenencia de Francesco, su hijo de de seis años, vive en Córdoba con Facundo Ambrosioni, su padre biológico.

Foto: Instagram (@moreerial)

La cuestión se habría desencadenado por el pedido de la imputado de robo agravado de volver a ver al bebé, en el marco de la tramitación de la prisión domiciliaria, que para Alejandro Cipolla se trata de “un doble juego” para determinar si le quitan al niño.

Qué pide la Justicia para mantenerle la tenencia de Amadeo a Morena

Se evalúen las habilidades maternales de la señora Morena Rial, salud y estabilidad emocional . Aptitud para atender las necesidades del niño, tanto materiales como emocionales.

Si se encuentra en condiciones de afrontar las necesidades especiales de cuidado que exige la corta edad de Amadeo.

Si podría exponer al niño en situaciones de riesgo.

También se evalúen factores del entorno como tiempo disponible, los recursos personales y sociales, la existencia de problemática de consumo, adicciones o violencia.

Si conforme a su evolución podrá desarrollar y sostener habilidades para la crianza responsable y positiva, garantizando la integridad y necesidades básicas del niño.