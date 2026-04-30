Camila Galante volvió a marcar estilo con un outfit que sintetiza una de las grandes apuestas fashionistas del momento: el total look en tonos chocolate. A través de una serie de fotos frente al espejo, la pareja de Leandro Paredes dejó en claro que la paleta tierra llegó para quedarse.
El estilismo gira en torno a un conjunto sastrero de gamuza marrón, compuesto por blazer de corte relajado y pantalón amplio, dos prendas que combinan comodidad con una impronta sofisticada. Debajo, eligió un top negro que aporta contraste y estiliza la figura, logrando un equilibrio perfecto entre lo casual y lo elegante.
Los accesorios son protagonistas: una cartera negra acolchada con cadena dorada, la Chanel Heart Bag, suma un guiño clásico, mientras que las botas de gamuza negras con taco fino y botones dorados elevan el look y refuerzan el aire chic. La mezcla de texturas —gamuza, cuero y metal— termina de darle profundidad y carácter al outfit.
En otra de las imágenes, Galante posa junto a su pareja, quien acompaña con un look sporty en tonos neutros, logrando una estética alineada y moderna. La elección de colores cálidos y apagados se vincula con la tendencia “quiet luxury”, donde predominan las prendas atemporales y los detalles sutiles.
Claves del look
- Total look en marrón chocolate, protagonista de la temporada.
- Sastrería relajada con siluetas amplias
- Accesorios negros con detalles dorados
- El bolso “Chanel Heart Bag”
- Mix de texturas que aporta sofisticación
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Por qué es tendencia
El marrón se posiciona como el nuevo básico del guardarropa: versátil, elegante y fácil de adaptar a distintos estilos. Camila Galante lo reinterpreta en clave moderna, demostrando que menos es más cuando hay coherencia en la paleta y calidad en las prendas.
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