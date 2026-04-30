Camila Galante volvió a marcar estilo con un outfit que sintetiza una de las grandes apuestas fashionistas del momento: el total look en tonos chocolate. A través de una serie de fotos frente al espejo, la pareja de Leandro Paredes dejó en claro que la paleta tierra llegó para quedarse.

El estilismo gira en torno a un conjunto sastrero de gamuza marrón, compuesto por blazer de corte relajado y pantalón amplio, dos prendas que combinan comodidad con una impronta sofisticada. Debajo, eligió un top negro que aporta contraste y estiliza la figura, logrando un equilibrio perfecto entre lo casual y lo elegante.

Camila Galante marca tendecia con sus looks (Foto: Instagram/@ccamilagalantee).

Los accesorios son protagonistas: una cartera negra acolchada con cadena dorada, la Chanel Heart Bag, suma un guiño clásico, mientras que las botas de gamuza negras con taco fino y botones dorados elevan el look y refuerzan el aire chic. La mezcla de texturas —gamuza, cuero y metal— termina de darle profundidad y carácter al outfit.

Leandro Paredes y Camila Galante marcan tendecia con sus looks (Foto: Instagram/@ccamilagalantee).

En otra de las imágenes, Galante posa junto a su pareja, quien acompaña con un look sporty en tonos neutros, logrando una estética alineada y moderna. La elección de colores cálidos y apagados se vincula con la tendencia “quiet luxury”, donde predominan las prendas atemporales y los detalles sutiles.

Claves del look

Total look en marrón chocolate, protagonista de la temporada.

Sastrería relajada con siluetas amplias

Accesorios negros con detalles dorados

El bolso “Chanel Heart Bag”

Mix de texturas que aporta sofisticación

Camila Galante marca tendecia con sus looks (Foto: Instagram/@ccamilagalantee).

Por qué es tendencia

El marrón se posiciona como el nuevo básico del guardarropa: versátil, elegante y fácil de adaptar a distintos estilos. Camila Galante lo reinterpreta en clave moderna, demostrando que menos es más cuando hay coherencia en la paleta y calidad en las prendas.

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