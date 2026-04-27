Con la llegada del primer golpe de frío en gran parte de la Argentina, el otoño empieza a hacerse sentir de verdad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el descenso térmico se instaló en varias regiones y eso se traduce no solo en el clima, sino también en la forma de vestirse: los looks livianos quedaron atrás y las capas pasaron a ser protagonistas.
En este contexto, varias figuras ya comenzaron a marcar tendencia con outfits abrigados que combinan estilo y funcionalidad. Desde tapados clásicos hasta prendas más urbanas, el foco está en lograr equilibrio entre comodidad y moda.
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Tapados protagonistas y básicos que no fallan
Los abrigos largos vuelven a imponerse como una de las piezas clave de la temporada. En tonos neutros como negro, beige o gris, son fáciles de combinar y elevan cualquier look. También ganan terreno las camperas tipo puffer, ideales para los días más fríos, junto con bufandas amplias y botas que completan el outfit.
Nicole Neumann y el clásico infalible
Nicole Neumann apostó por un look otoñal elegante y atemporal. La modelo eligió un abrigo largo en tono neutro, combinado con prendas básicas que le dan protagonismo a la prenda principal.
El estilismo se completa con accesorios discretos y una silueta relajada, ideal para el día a día pero con un toque sofisticado.
Matías Palleiro con su hijo Arturo, estilo urbano y funcional
Matías Palleiro, pareja de Jimena Barón, mostró un look más relajado y urbano junto a su hijo Arturo. Optó por prendas cómodas y abrigadas, con una campera que se lleva toda la atención, perfecta para enfrentar las bajas temperaturas sin resignar estilo.
La clave está en la practicidad y en elegir piezas versátiles que funcionen tanto para salidas informales como para la rutina diaria.
Noelia Marzol y el equilibrio entre moda y abrigo
Noelia Marzol se sumó a la tendencia con un outfit que combina abrigo y estilo. Con una apuesta moderna, incorporó capas y texturas que aportan dinamismo al look.
La elección de prendas ajustadas con otras más amplias genera contraste y logra un conjunto canchero, ideal para los primeros días de frío.
Cómo adaptar estos looks al día a día
El denominador común de esta temporada es el layering o uso de capas. Combinar remeras, sweaters y abrigos permite adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Además, sumar accesorios como bufandas o gorros no solo aporta abrigo, sino también personalidad al outfit.
Así, el primer frío no solo marca un cambio en el clima, sino también en el guardarropa: es el momento de sacar los abrigos y apostar por looks que combinen tendencia, comodidad y versatilidad.