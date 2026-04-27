Con la llegada del primer golpe de frío en gran parte de la Argentina, el otoño empieza a hacerse sentir de verdad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el descenso térmico se instaló en varias regiones y eso se traduce no solo en el clima, sino también en la forma de vestirse: los looks livianos quedaron atrás y las capas pasaron a ser protagonistas.

En este contexto, varias figuras ya comenzaron a marcar tendencia con outfits abrigados que combinan estilo y funcionalidad. Desde tapados clásicos hasta prendas más urbanas, el foco está en lograr equilibrio entre comodidad y moda.

Llegó el primer frío a Argentina: los looks abrigados que marcan tendencia y cómo adaptarlos (foto creada con IA)

Tapados protagonistas y básicos que no fallan

Los abrigos largos vuelven a imponerse como una de las piezas clave de la temporada. En tonos neutros como negro, beige o gris, son fáciles de combinar y elevan cualquier look. También ganan terreno las camperas tipo puffer, ideales para los días más fríos, junto con bufandas amplias y botas que completan el outfit.

Nicole Neumann y el clásico infalible

Nicole Neumann apostó por un look otoñal elegante y atemporal. La modelo eligió un abrigo largo en tono neutro, combinado con prendas básicas que le dan protagonismo a la prenda principal.

El estilismo se completa con accesorios discretos y una silueta relajada, ideal para el día a día pero con un toque sofisticado.

Nicole Neumann y el clásico infalible (Foto de Instagram)

Matías Palleiro con su hijo Arturo, estilo urbano y funcional

Matías Palleiro, pareja de Jimena Barón, mostró un look más relajado y urbano junto a su hijo Arturo. Optó por prendas cómodas y abrigadas, con una campera que se lleva toda la atención, perfecta para enfrentar las bajas temperaturas sin resignar estilo.

La clave está en la practicidad y en elegir piezas versátiles que funcionen tanto para salidas informales como para la rutina diaria.

Matías Palleiro con su hijo Arturo, estilo urbano y funcional (Foto de Instagram)

Noelia Marzol y el equilibrio entre moda y abrigo

Noelia Marzol se sumó a la tendencia con un outfit que combina abrigo y estilo. Con una apuesta moderna, incorporó capas y texturas que aportan dinamismo al look.

La elección de prendas ajustadas con otras más amplias genera contraste y logra un conjunto canchero, ideal para los primeros días de frío.

Noelia Marzol y el equilibrio entre moda y abrigo (Foto de Instagram)

Cómo adaptar estos looks al día a día

El denominador común de esta temporada es el layering o uso de capas. Combinar remeras, sweaters y abrigos permite adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Además, sumar accesorios como bufandas o gorros no solo aporta abrigo, sino también personalidad al outfit.

Así, el primer frío no solo marca un cambio en el clima, sino también en el guardarropa: es el momento de sacar los abrigos y apostar por looks que combinen tendencia, comodidad y versatilidad.