Fito Páez ofreció un show acústico, íntimo y cargado de emoción en un evento exclusivo y ante 200 invitados. El jardín fue el escenario elegido para este momento especial, donde el artista rosarino interpretó algunos de sus clásicos más icónicos como “El amor después del amor”, “A rodar mi vida” y “Mariposa tecknicolor”.

Entre los asistentes se destacaron figuras del espectáculo como Mery del Cerro, Gimena Accardi, Guillermina Valdés, Griselda Siciliani, Juliana Gattas, Bárbara Lombardo, Agustín Aristarán, Mery Granados, entre otros.

Guillermina Valdés

Griselda Siciliani y Juliana Gattas

Valentin Yan y Valentina Pastore

Fito Páez

Gime Accardi

Agustín Aristarán

Cande Molfese

Julieta Nair Calvo

Valentina Salezzi

Mery del Cerro

La velada combinó música, diseño y lifestyle en un entorno cuidado al detalle en la nueva edición de Chandon Home Experience .