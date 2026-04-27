La felicidad de Mauro Icardi es total y no solo por lo que pasa dentro de la cancha. Tras un triunfo clave en Turquía, el delantero del Galatasaray compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejan su gran presente, y su historia de amor con Eugenia “la China” Suárez.

Al igual que en el fútbol argentino, el clásico de Turquía llegó sobre el final de la temporada. Y fue en este duelo entre los dos gigantes turcos que el Galatasaray de Icardi se quedó con los tres puntos en un cruce frente al Fenerbahce que tuvo de todo y que dejó a su equipo acariciando el título de la Trendyol Süper Lig.

Eufórico por el resultado, el futbolista volcó su alegría en Instagram con postales que no pasaron desapercibidas. En una de ellas, se mostró sonriente junto a la China, abrazados y súper compinches, dejando en claro que el romance atraviesa un gran momento. En otra imagen, ya dentro del campo de juego, Mauro apareció celebrando con sus compañeros, reflejando la intensidad de un partido decisivo.

Foto: Instagram Stories (@mauroicardi)

Pero fue la intimidad la que terminó de conquistar a sus seguidores: entre selfies, miradas cómplices y gestos de cariño, la pareja se mostró más unida que nunca. Con la camiseta del Galatasaray como protagonista, la China también dijo presente en el festejo (con sus hijos), acompañando a Icardi en un momento clave de su carrera.

Foto: Instagram Stories (@mauroicardi)

Foto: Instagram Stories (@mauroicardi)

Foto: Instagram Stories (@mauroicardi)

Foto: Instagram Stories (@mauroicardi)

Foto: Instagram Stories (@mauroicardi)

Foto: Instagram Stories (@mauroicardi)

Foto: Instagram Stories (@mauroicardi)

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WANDA NARA MOSTRÓ UN ROMÁNTICO GESTO DE MARTÍN MIGUELES Y LE TIRÓ UN PICANTE PALITO A LA CHINA SUÁREZ

En medio de su presente laboral en Uruguay, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir un gesto romántico que tuvo su pareja, Martín Migueles. Sin embargo, lejos de tratarse de un simple acto de amor, en el programa Infama desmenuzaron cada detalle, y hasta hablaron de una indirecta para Eugenia “la China” Suárez.

Todo comenzó con la llegada de un ramo de flores al set donde Wanda se encuentra grabando: “Te amo mucho. Martín”, se pudo leer en la tarjeta del posteo que Wanda subió a Instagram Stories.

Según comentaron, las flores habrían sido enviadas desde Montevideo, donde la mediática está instalada por trabajo. Sin embargo, el estado del ramo generó suspicacias: “Las veo raras… hasta déjame dudar que Wanda no se las haya automandado”, deslizaron, recordando viejas prácticas del ambiente artístico.

Foto: Captura (América)

Pero el momento más picante llegó después. En sus redes, Wanda publicó una imagen con una palabra que hizo estallar las interpretaciones: “Motorhome”. Para los panelistas, fue un mensaje directo y sin filtro.

“Es un palo para la China”, aseguraron, vinculando la referencia al escándalo que la China tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain cuando estaba grabando la película El hilo rojo, donde conoció y se enamoró de Benjamín Vicuña, en medio de fuertes rumores de infidelidad.

¡Dio que hablar!