En medio del escándalo mediático que rodea a Eugenia “la China” Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, Pitty la Numeróloga se metió de lleno en la historia y lanzó una predicción que dejó a todos con la boca abierta.

Invitada a Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por elnueve, Pitty analizó el vínculo entre la actriz y el futbolista, y no se guardó nada: “La novela dice que la unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene una continuidad. Después tiene un momento de festejo, se ve como un festejo”, comnezó diciendo Pitty en vivo.

Pero eso no fue todo. La numeróloga redobló la apuesta con una revelación que sorprendió a todos: “Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos”.

Foto: Captura (elnueve)

Sin embargo, no todo sería color de rosa. Pitty también advirtió sobre momentos complicados en el camino: “Después se ve un período de crisis, es lo que se ve en los números”.

“Después hay como un momento de inestabilidad y también un traslado, así que puede ser que algo suceda. Vamos a estar entretenidos todos mirando, mucho movimiento entre todos”, cerró.

¿Se cumplirá la predicción de Pitty, la Numeróloga?

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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WANDA NARA YA TIENE SU SERIE VERTICAL Y EL CASTING EXPLOTA: QUIÉN HARÁ DE LA CHINA SUÁREZ

El fenómeno de las series verticales pisa fuerte en Argentina y ahora suma un condimento explosivo: la vida sentimental de Wanda Nara se convertirá en ficción con Triángulo amoroso, una producción pensada para celulares que promete mezclar humor, drama y mucha picardía mediática.

La expectativa creció en las últimas horas cuando se conocieron detalles del elenco, que recreará —con guiños y exageraciones— algunos de los episodios más escandalosos del vínculo entre Wanda y Maxi López.

Pero sin dudas, uno de los datos más comentados fue quién interpretará a Eugenia “La China” Suárez. Según reveló la periodista Maru Leone, la elegida es Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés -y pareja de Esteban Lamothe- cuya elección generó sorpresa y debate en redes.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

El elenco no se queda atrás y suma nombres fuertes: Pachu Peña será el abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia. El rodaje, según trascendió, comenzará la próxima semana.

A estas revelaciones se sumó Ángel de Brito, quien completó el mapa de personajes desde sus redes. Presta interpretará a un productor dentro de la ficción, Bordón será un gerente de marketing y Eugenia Guerty encarnará a la directora.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En tanto, Nishimoto dará vida a Valeria (inspirada en la China), mientras que Clara Kovacic será Daniela. También se suman Lautaro Rodríguez como un falso jugador europeo, Lucas Spadafora como Tony y Georgina Barbarossa en el rol de abogada de Wanda.

Como guiño directo al mundo del espectáculo, la serie incluirá a Yanina Latorre como conductora de un programa de chimentos y a Pía Shaw como panelista, reforzando el tono actual.

Con formato vertical —ideal para redes sociales— Triángulo amoroso buscará innovar en la manera de contar historias basadas en escándalos reales, apostando a un consumo rápido, directo y altamente viral.