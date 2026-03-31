El presente deportivo y personal de Mauro Icardi atraviesa uno de sus momentos más complejos. En las últimas horas se conoció una determinación contundente tomada por el Galatasaray que marcaría un cambio importante en la relación entre el delantero y la institución turca.

La información fue revelada en el ciclo digital Mitre Live, donde el periodista Juan Etchegoyen dialogó con la cronista Naiara Vecchio y expuso detalles de la interna que atraviesa el futbolista en Europa.

Según explicó la periodista, el club habría decidido quitarle a Mauro Icardi uno de los beneficios más exclusivos que tenía el jugador desde su llegada a Turquía: los vuelos privados financiados por la institución.

“Esta vez Mauro y la China se fueron en un vuelo de línea… el club dejó de darle los vuelos privados en medio del conflicto que mantiene el futbolista con su ex Wanda Nara”, aseguró Vecchio durante la entrevista.

Galatasaray tomó una drástica decisión que pega duro en Mauro Icardi y la China Suárez. (Foto: @mecomprendezmendez)

MAURO ICARDI EN CONFLICTO CON GALATASARAY

“A mí me dicen que él tenía previsto irse el viernes a la noche porque ya tenía pasaje y tuvo que sacar otro pasaje y dejar abierto el anterior para otro momento. Los vuelos privados de Icardi los pagaba el club”, agregó la comunicadora.

Galatasaray tomó una drástica decisión que pega duro en Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram (@mauroicardi)

El beneficio formaba parte de un acuerdo alcanzado en el inicio de su etapa en el fútbol turco.

“Lo de los vuelos se cortó y ya no los tiene, era un acuerdo que había hecho Wanda Nara y su representante Elio Pino con el club cuando Mauro llegó a Turquía”, detalló Vecchio, dejando entrever que la decisión responde a una revisión general de condiciones contractuales.