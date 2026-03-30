Una salida nocturna terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo mediático. Según reveló Yanina Latorre en sus redes sociales, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi vivieron una situación tan tensa como llamativa durante su paso por un exclusivo boliche llamado Caramelo.

“En un rato te cuento la noche de anoche. Mauro y la China solos en Caramelo, con guardaespaldas y sin amigos”, escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda, generando intriga inmediata entre sus seguidores.

Pero eso no fue todo. Minutos después, redobló la apuesta con un dato que dejó a todos con la boca abierta: “Me cuentan que ayer en Caramelo te apuntaban con láser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro”.

Foto: Instagram (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

La versión indica que la pareja habría estado acompañada por un fuerte operativo de seguridad, que incluso habría incluido el uso de punteros láser para evitar que otros presentes tomaran fotos o videos del encuentro.

Fiel a su estilo filoso, Yanina cerró con una frase lapidaria que encendió aún más la polémica: “Jajajajajaja, ¿hay algo más patético y marginal? ¿quiénes son?”.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

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ESCÁNDALO TOTAL: WANDA NARA ACUSÓ A LA CHINA SUÁREZ DE FORZAR A SUS HIJAS A VIVIR UN MOMENTO VIOLENTO

El conflicto mediático entre Eugenia ‘la China’ Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo cargado de tensión y polémica. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (y que después fue replicado en la cuenta oficial de Instagram del programa), un episodio ocurrido en el Barrio Chino dejó al descubierto el nivel de exposición y presión que rodea a las protagonistas.

“Un grupo de adolescentes le gritó a la China ‘aguante Wanda’ y ella los arrancó a putear”, contó la conductora, sin filtro, describiendo una escena que rápidamente escaló. El detalle que más indignación generó fue que, según el relato, todo ocurrió “con las nenas en el medio”, lo que volvió el momento aún más delicado.

Pero eso no fue todo. Yanina agregó un dato que encendió aún más la polémica: “Ya tienen 20 faltas en el colegio que, según Wanda, son por Mauro. El máximo permitido son 24”, detalló. Una frase que deja entrever que el conflicto entre los adultos estaría impactando directamente en la rutina de los chicos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sqp_oficial) Por: Fabiana Lopez

Lejos de calmarse, la interna entre la actriz y la empresaria sigue sumando episodios que combinan exposición pública, tensiones personales y escenas cada vez más explosivas. Este último episodio, relatado al aire, no hace más que confirmar que la historia está lejos de conciliar la paz.