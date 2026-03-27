El bolso rosa que Mauro Icardi le había regalado a la China Suárez como uno de tantos obsequios de cumpleaños se suponía exclusivo, pero en las últimas horas Wanda Nara compartió imágenes con uno idéntico.

“Wanda subió 14 historias con ese bolso”, contó Nazarena Di Serio asombrada.

Entonces enfatizó que la intención de la conductora de MasterChef Celebrity “el bolso de la China no era exclusivo y que ella también lo tiene”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

De hecho, la panelista de La Mañana con Moria contó que Wanda se fue al local de Louis Vuitton donde “hizo un video con paneo”, por lo cual la periodista remató: “No puede ser más mala”.

Provocación y truchadas

Así como en el panel de Moria Casán todos interpretaron que Wanda provocaba a la China y a Icardi con sus posteos, también se planteó una duda: “¿No hay mucho Senegal por ahí? Yo veo mucho mantero...”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

El sarcasmo fue de la propia Moria, que después se fue al pasto: “Me llamó la atención una foto en la que tenía las piernas tan abiertas que parecía que estaba en el ginecólogo. Estaría en primera clase del tren bala, sino no tenés tanto espacio para abrir las piernas ”.

Al final, Di Serio reparó en que Wanda Nara hasta hizo una serie de fotos de Hello Kitty, el dibujito del cual es fanática la China Suárez...