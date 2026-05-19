La entrega de los Premios Martín Fierro 2026 dejó momentos inolvidables, pero ninguno tan viral como la inesperada reacción de Diego Brancatelli.

El periodista se robó todas las miradas de la noche cuando su mujer, Cecilia Insinga, perdió en la terna a Mejor Movilero. El galardón finalmente se lo llevó Alejandro Guatti, el histórico cronista de Intrusos.

EL ENOJO DE DIEGO BRANCATELLI

La ceremonia, transmitida por Telefe y conducida por Santiago del Moro, reunió a las figuras más importantes de la pantalla chica en una noche cargada de emoción, sorpresas y también momentos incómodos donde el panelista político volvió a quedar en el ojo de la tormenta.

Mientras la periodista asimilaba el resultado con total profesionalismo, su marido se convirtió en el centro de atención por su impulsividad

EL POLÉMICO GESTO DE DIEGO BRANCATELLI

Mientras su esposa aplaudía con total naturalidad y respeto a su colega, él se mostró completamente rígido y masticando bronca por la decisión de APTRA: Brancatelli se mordió el labio inferior, levantó las cejas con ironía y quedó con una expresión seria que muchos interpretaron como molestia o indignación por la decisión de APTRA.

El detalle no tardó en viralizarse y las redes sociales hicieron lo suyo, analizando cuadro por cuadro la reacción del panelista.