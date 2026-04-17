Diego Brancatelli sorprendió con una durísima crítica a Franco Zunino, participante de Gran Hermano Generación Dorada, al opinar sobre su comportamiento con Luana Fernández, la influencer con la que inició un romance dentro de la casa.

El tema surgió en A la Barbarossa, cuando se debatía la particular situación que vivieron los participantes Zunino, Luana y Fabio al quedar atados por 24 horas como parte de un desafío.

“Zunino propuso hacer un trío”, lanzó Fede Popgold, en referencia a la dinámica que compartió con Luana y Fabio Agostini. A lo que Pía Shaw agregó: “Zunino se avivó”.

Poliamor en Gran Hermano: Luana, Zunino y Fabio Agostini (captura de Telefe)

Diego Brancatelli fulminó a Zunino de Gran Hermano por su vínculo con Luana

Lejos de coincidir con ese análisis, Brancatelli fue lapidario con el joven tiktoker: “Zunino es una cara linda, pero es un virgo de aquellos. Virgen a los 40. Lo lento que es. Es un nene de 8 años”.

“Es una cosa que desespera el nivel de virgo”, continuó el periodista, visiblemente crítico con la actitud del participante.

Y cerró con una frase aún más contundente sobre la dinámica entre Zunino y Luana: “Ella es un avión que va a 1000 kilómetros por hora y el pibe va en triciclo”.

Indignada, Mariana Brey cruzó a Diego: “Te quiero ver a vos a los 25 años”. Y él le respondió: “No sabés lo que era yo a los 25: tenía el pelo largo, era Fabio”.

Picante, la panelista retrucó: “La vida te hizo mierda”.