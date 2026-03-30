El plan estaba listo: Mauro Icardi y la China Suárez tenían todo preparado para volar juntos a Estambul, pero una demora clave en Migraciones arruinó el viaje a último momento. El motivo: los permisos para que los hijos de la actriz con Benjamín Vicuña pudieran salir del país no se presentaron a tiempo, a pesar de que los padres ya habían dado el consentimiento.

La periodista Naiara Vecchio fue quien reveló el trasfondo de la situación. “Por demora en la presentación en Migraciones de los permisos de los niños de Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña, Mauro Icardi y la China postergaron su vuelta a Estambul, Turquía, previsto para el viernes. Está el ‘sí’ de los padres pero se retrasó el trámite”, detalló.

La China Suárez, Mauro Icardi, Wanda Nara (Foto: capturas de redes).

Mientras tanto, la pareja permaneció en Buenos Aires en medio de un clima mediático cada vez más tenso hasta este domingo a las 14, cuando partieron de Ezeiza rumbo a Europa, según pudo saber Ciudad Magazine.

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En paralelo a los movimientos comerciales, la disputa legal entre Wanda Nara e Icardi sigue sumando capítulos.

Desde la defensa de la empresaria anticiparon que pedirán al juez Hagopian una multa de 100 millones de pesos contra el futbolista por no llevar a sus hijas a la psicóloga. A esto se suma otra multa de 150 millones de pesos por los tres días que las niñas faltaron al colegio y no hicieron la tarea.

Fotos de Instagram y Telefe

Así, entre proyectos comerciales cruzados, decisiones personales y un frente judicial cada vez más complejo, la historia entre Icardi, Wanda y la China sigue sumando capítulos cargados de tensión y escándalo.

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