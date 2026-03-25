La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una foto en sus redes sociales, pero esta vez no solo por su look o su presente sentimental con Mauro Icardi, sino por un detalle que Moria Casán detectó y que pasó desapercibido.

Todo se dio en La Mañana con Moria, cuando Nazarena Di Serio puso el foco en los accesorios que lucía la actriz. “La China está con amuletos. La envidia no puede más... Mirá la cantidad de collares que se clavó”, comentó la panelista de eltrece, en referencia a los múltiples collares que llevaba.

Los amuletos de la China Suárez (foto de Instagram/eltrece)

Lejos de cuestionarla, Moria salió a bancarla y reflexionó sobre su exposición mediática: “Ella está acostumbrada a lidiar con la envidia porque le envidian desde muy niña. Y sigue adelante cada vez más bella, más hermosa. Siempre logra lo que quiere”.

Además, la One sumó su mirada sobre la tendencia: “Está muy de moda tener todos esos collares”.

Los amuletos de la China Suárez (foto de Instagram/eltrece)

Moria Casán analizó una foto de la China Suárez y reparó en un detalle que nadie vio:

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando analizaron en detalle la imagen que la China publicó en Instagram. Fue entonces cuando Gustavo Méndez le preguntó a Moria: “¿Qué ves ahí? Está contentísima”.

Fiel a su estilo, la diva fue por más y sorprendió con una observación inesperada: “Tiene la sonrisa más grande que la cara. Está bien atendida”.

Y siguió: “Pero le encuentro el cuerpo muy chiquitito para la cabeza. ¿No es una fake esa?”.

Ante la duda, el panelista aclaró: “No, la foto está sacada de arriba”. Y Moria, sin perder su impronta, cerró con un elogio: “Pero está divina”.

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