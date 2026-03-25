El escándalo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sigue sumando capítulos y, esta vez, tuvo una protagonista inesperada: Moria Casán. Fiel a su estilo sin filtro, la diva opinó sobre la interna y terminó rebautizando a la cantante con un polémico apodo.

Todo comenzó en La Mañana con Moria, cuando Gustavo Méndez contó cómo habría iniciado el conflicto entre las artistas, que escaló luego de que la Triple T dejara de seguir a Emilia en Instagram.

“Tini le presta sus dos mejores bailarinas a Emilia mientras ella se recuperaba de sus problemas de salud mental y Emilia arrancaba el MP3 Tour, pero le dijo que se las devuelva cuando las necesite. Emilia no le devuelve las dos bailarinas para Futttura”, relató el panelista de eltrece.

“Esto tiene que ver con una cuestión de códigos”, agregó Méndez, dejando en claro el trasfondo del conflicto.

Moria Casán fulminó a Emilia Mernes y la rebautizó con un picante apodo (captura de eltrece)

Moria Casán fulminó a Emilia Mernes y la rebautizó con un picante apodo:

En ese contexto, Moria hizo gala de su lengua karateka y lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “Acá aparece una nueva ‘zorrita’ en el firmamento estelar, que sería Emilia”.

Lejos de frenarse, la conductora redobló la apuesta y recordó el origen del término: “El término ‘zorrita’ lo inauguré yo cuando se lo dije a Laurita Fernández, como 10 años atrás. Lo dije en el Bailando. Hay que buscar otros términos”.

Finalmente, Casán cerró con ironía: “Entonces, ¿esta chica sería la ‘zorrita’?”. A lo que Nazarena Di Serio respondió sin dudar: “Sería”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.