Una salida nocturna en Pilar volvió a poner en el centro de la escena a Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, a poco de que pisaran suelo argentino.

La pareja se mostró unida en un salón de fiestas, donde fueron a buscar a Rufina, la hija que la actriz tuvo con Nicolás Cabré, al término de un cumpleaños que reunió también a las niñas del futbolista con Wanda Nara.

Según relató la cuenta de Instagram @gossipeame, la dinámica fue tan organizada como reveladora: Cabré y Rocío Pardo llevaron a la niña al festejo y, cerca de las 23:30, Icardi y Suárez llegaron juntos para retirarla.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

Lejos de irse rápidamente, la pareja decidió quedarse un rato más. En ese tramo final del cumpleaños, se sumaron al clima festivo, compartieron con la cumpleañera —muy cercana a Rufina— y también con las hijas que el delantero tuvo con la empresaria, quienes fueron parte de la escena.

Hubo baile, complicidad y una imagen clara: la familia ensamblada en funcionamiento. Adultos y chicos interactuando con naturalidad en un contexto distendido, donde la prioridad fue la integración y el disfrute compartido.

Mauro Icardi y la China Suárez en un avión privado rumbo a Milán (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

Lo llamativo es que, pese al alto perfil de todos los protagonistas, no hubo posteos ni fotos oficiales en redes sociales. Ese silencio digital no hizo más que aumentar la expectativa sobre la intimidad de la pareja y su presente familiar.

Este episodio se da en un momento clave. El regreso de Icardi y la China a la Argentina tuvo como principal objetivo el reencuentro del futbolista con sus hijas, tras varios meses sin verse. La llegada se concretó el 19 de marzo, generando fuerte repercusión mediática.

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MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ VIAJARON DE URGENCIA A LA ARGENTINA: EL CONFLICTO QUE ESTALLÓ

En medio de un presente cada vez más tenso, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez emprendieron un viaje relámpago a la Argentina que no estaba en los planes. La decisión se da en un contexto cargado de conflictos en Turquía y un nuevo frente judicial que complica al delantero.

Según reveló Guido Záffora en El Diario de Mariana, el jugador llegará alrededor de las 21 horas a Ezeizade este 19 de marzo, tras una salida contrarreloj desde Europa: “Mauro estaba en Inglaterra (el Galatasaray jugó contra el Liverpool el miércoles 18), hubo una situación engorrosa, porque el club no lo dejaba viajar, Mauro pidió por favor y lo dejaron”, detalló.

El viaje, lejos de ser una simple visita, encierra varios frentes abiertos. Por un lado, se confirmó que la estadía será breve: apenas seis días, con regreso previsto a Estambul el 25. Durante ese tiempo, la pareja se instalará en su casa de zona Norte, conocida como “la casa de los sueños”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Pero el verdadero trasfondo es judicial. Según contaron en el programa de América, el juez Adrián Hagopián dictó una medida cautelar vinculada a la cuota alimentaria que involucra a Icardi: “Tiene que pagar o pagar”, lanzaron al aire, dejando en claro el peso de la resolución.

A pesar de la preocupación inicial —incluso se especuló con que podrían impedirle salir nuevamente del país— el futbolista logró una autorización clave: “Hagopián lo autorizó a que venga y se vaya. Es una autorización previa”, explicaron, llevando algo de alivio a su entorno.

“Mauro Icardi estaba en Inglaterra (el Galatasaray jugó contra el Liverpool el miércoles 18), hubo una situación engorrosa, porque el club no lo dejaba viajar, Mauro pidió por favor y lo dejaron”.

En paralelo, sigue latente el conflicto con Wanda Nara, especialmente por la organización familiar. Uno de los puntos de fricción gira en torno a la escolaridad de sus hijas: “Wanda le dijo al juez: ‘está perfecto, yo le doy las nenas, pero que vayan al colegio’”, contaron.

El pedido de Icardi era que, por los pocos días de estadía y el feriado, las niñas no asistieran. Sin embargo, la postura de Wanda fue firme, marcando otro capítulo de tensión en una relación que no logra encontrar calma.