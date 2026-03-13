La actualidad de Mauro Icardi en Turquía atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su llegada al Galatasaray. El delantero argentino no atraviesa su mejor presente deportivo y, en medio de esa situación, surgió una nueva polémica que generó fuerte malestar dentro del club turco.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, el futbolista quedó en el centro de la escena luego de aparecer ingiriendo alcohol durante el cumpleaños de Eugenia “La China” Suárez, a pocas horas de un partido clave por la Champions League.

MAURO ICARDI Y EL MALESTAR DE GALATASARAY

La información fue difundida en el programa Mitre Live, donde el conductor detalló que el clima entre el jugador y la institución no es el mejor.

“Quiero abrir el programa con una información que me llegó hoy al mediodía en la Argentina y que tiene que ver con la mala actualidad personal y profesional de Mauro Icardi en Turquía, donde ya no es prioridad”, comenzó diciendo Etchegoyen.

El periodista aseguró que dentro del Galatasaray hay preocupación por la conducta del delantero y que incluso no tendrían pensado renovarle el contrato.

EL VIDEO QUE GENERÓ ENOJO EN GALATASARAY

El detonante del nuevo conflicto habría sido un video en el que se ve al futbolista tomando alcohol durante la celebración de cumpleaños de la China Suárez, realizada horas antes de un encuentro determinante.

“A los turcos les cayó pésimo que Mauro sea filmado tomando alcohol a 24 horas del partido más importante del año”, reveló Etchegoyen.

El equipo turco tenía programado enfrentar al Liverpool por la Champions League, un compromiso clave para la temporada.

Foto: Captura de video de X (@LilaRose0109)

EL RECLAMO INTERNO CONTRA ICARDI

De acuerdo con el periodista, desde el entorno del club consideran que el delantero priorizó el festejo personal por encima del compromiso deportivo.

“Lo que me cuentan personas de adentro del club es que sienten que Maurito priorizó el cumpleaños de la China Suárez y no al club, que tiene el encuentro más importante del año”, explicó.

Sin embargo, aclaró que el problema no fue la celebración en sí, sino el comportamiento del jugador en la previa del partido.

“Al club no le parece mal que haya celebrado el cumpleaños de su novia y futura esposa, pero sí les pareció mal que haya ingerido alcohol siendo un profesional del fútbol en la antesala de este encuentro”, concluyó Etchegoyen.

Según esa misma fuente, dentro del Galatasaray hay una sensación creciente de frustración con el delantero: “Sigue haciendo las cosas mal y no recapacita”, habría señalado una persona cercana al club.