Wanda Nara volvió a ser noticia en el mundo del fútbol y el espectáculo. Esta vez, la mediática conductora generó un verdadero revuelo al compartir una imagen junto a Luciano Spalletti, el reconocido entrenador italiano que tuvo serios enfrentamientos con Mauro Icardi durante su paso por el Inter.

El fin de semana, Wanda se mostró de recorrida por Milán junto a Martin Migueles. La pareja disfrutó de una especie de “mini luna de miel” en Italia, visitando lugares emblemáticos para la vida de la empresaria, especialmente aquellos que solía frecuentar cuando Icardi brillaba en el Inter.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram @wanda_nara)

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la parada en el estadio San Siro, donde Wanda fue tantas veces a alentar a su exmarido. Esta vez, la postal fue distinta: la mediática posó sonriente con Migueles, lo que desató especulaciones sobre cómo pudo haber caído ese gesto en el entorno de Icardi.

WANDA NARA SE MOSTRÓ JUNTO AL TÉCNICO DEL INTER QUE VOLVIÓ LOCO A MAURO ICARDI: ¿MOJADA DE OREJA AL DELANTERO?

Pero la polémica no terminó ahí. En sus historias de Instagram, Wanda compartió una foto junto a Luciano Spalletti, actual DT de la Juventus de Turín, pero recordado en el ambiente del fútbol por su paso por el Inter entre 2018 y 2019.

En ese entonces, Spalletti protagonizó un escándalo con Icardi y Wanda, que era su representante. Las negociaciones por el contrato del delantero se volvieron tensas, y la filtración de información a la prensa por parte de Nara enfureció a la dirigencia. La situación escaló tanto que, según la prensa italiana, Spalletti decidió retirarle la cinta de capitán a Icardi, lo que marcó un antes y un después en la carrera del jugador.

Wanda Nara y Luciano Spaletti (Foto: Instagram @wanda_nara)

El propio Spalletti llegó a declarar que “Wanda arruinó la carrera de su marido”, una frase que quedó grabada en la memoria de los hinchas y que selló la ruptura entre el DT y el futbolista. Siete años después de aquel escándalo, Wanda se mostró sonriente junto a Spalletti y escribió: “Qué placer volver a verte, míster”. El gesto fue interpretado por muchos como una mojada de oreja directa a Icardi, en medio de una guerra declarada entre ambos.

¿Fue una simple casualidad o una foto buscada a modo de venganza? ¿Habrá respuesta de Icardi? El posteo solo se podría comparar a la foto con Johnny Depp, que estandarte que usaba el futbolista ante cada victoria legal sobre su ex.

