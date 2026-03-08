El Día de la Mujer dejó mucho más que saludos en las redes sociales. Esta vez, la protagonista fue la China Suárez, que mostró en sus historias de Instagram el regalo que le envió el Galatasaray, el club donde juega Mauro Icardi. El gesto no pasó desapercibido y, como era de esperarse, Wanda Nara reaccionó.

La actriz compartió la carta que recibió junto a un enorme ramo de flores con los colores del club turco. “Celebramos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Familia Galatasaray”, decía el mensaje que acompañó el arreglo floral.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

Foto: Instagram @sangrejaponesa

Horas después, Wanda sorprendió con un posteo desde Italia. En medio de su viaje, la conductora se mostró en el estadio del Inter de Milán, el club donde Icardi jugó antes de mudarse a Turquía y del que se fue en medio de fuertes internas con los directivos en 2018.

CHINA SUÁREZ MOSTRÓ EL REGALO DEL GALATASARAY Y WANDA NARA REACCIONÓ DESDE EL ESTADIO DEL INTER DE MILÁN

Muchos usuarios interpretaron la publicación como una picante indirecta para Mauro y la China, justo después del regalo que generó revuelo, omitiendo que en aquella ocasión, el periodismo italiano la señaló como la causante debido a sus fuertes dichos sobre el club en la TV de ese país.

Foto: Instaram @wanda_nara

Foto: Instaram @wanda_nara

Además, la China Suárez no dudó en mostrar el regalo que le hizo Mauro Icardi por el Día de la Mujer. En sus historias, la actriz posó sonriente con un enorme ramo de peonías rosadas y le dedicó un mensaje directo al futbolista: “Te amo con todo mi corazón”.

Minutos después, Icardi reposteó la historia y le respondió: “Feliz día mi amor. 8 de marzo”. El intercambio de mensajes y flores no tardó en viralizarse y sumó un nuevo capítulo a la novela mediática. El arreglo, compuesto por flores de gran tamaño en distintos tonos de rosa y hojas verdes, llamó la atención por su elegancia y por el contexto en el que llegó: justo en medio de los rumores y las versiones de boda de los protagonistas.

