Mientras Wanda Nara disfruta de unos días de descanso en Europa junto a su pareja, Martín Migueles, y en medio del conflicto con Mauro Icardi por su millonario divorcio, surgió la pregunta entre sus seguidores: quién se está ocupando de sus hijos durante su ausencia. La propia empresaria y conductora fue quien lo reveló en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió una tierna foto de sus cinco hijos acompañados por Ana Rosenfeld, su amiga y abogada dejando en claro quién quedó al frente del cuidado familiar.

Foto: @wandanara

En la imagen se puede ver a los chicos sentados alrededor de la mesa junto a la letrada, en un momento familiar relajado.

Sobre la foto, la mediática escribió un mensaje dedicado a ella:“Gracias por cuidarnos siempre @ana.rosenfeld. Te queremos mucho”.

Wanda Nara y Martín Migueles en el festejo del fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Ana Rosenfeld, la amiga presente en la familia de Wanda Nara

En varias ocasiones, Wanda ha mostrado en redes sociales momentos familiares donde la abogada comparte actividades cotidianas con los chicos, desde comidas en casa hasta vacaciones.

Mientras tanto, la conductora continúa su viaje por Europa con Martín Migueles, con quien comenzó una relación hace menos de un año y con quien se mostró muy enamorada durante esta escapada.