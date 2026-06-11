El escándalo por los Premios Martín Fierro sigue sumando voces del mundo del espectáculo. Esta vez fue Pepe Cibrián quien salió al cruce de APTRA y cuestionó tanto la organización de las premiaciones como la elección de Wanda Nara como mejor conductora.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el reconocido director teatral se mostró molesto por no haber sido convocado a la ceremonia de los Martín Fierro de Teatro y lanzó una comparación contundente.

Wanda Nara se llevó el Martín Fierro a Mejor Labor en Conducción Femenina (Foto de Instagram)

PEPE CIBRIÁN CUESTIONÓ SU AUSENCIA EN LOS MARTÍN FIERRO DE TEATRO

Según explicó, no recibió ninguna invitación por parte de APTRA, una situación que le llamó poderosamente la atención por su extensa trayectoria en los escenarios. “No me convocaron desde APTRA ni para invitarme a la platea para los Martín Fierro de teatro y fue como que hagan un Martín Fierro de medicina y no inviten a Favaloro. Yo soy uno de los que hacemos el teatro”, expresó.

Y agregó: “Yo no quiero ser jurado de nada, pero las ausencias a veces son más presencias”.

SU DURO CUESTIONAMIENTO AL PREMIO DE WANDA NARA

Más adelante, el creador teatral se refirió a la elección de Wanda Nara como mejor conductora.

“Lo del Martín Fierro a Wanda Nara fue muy delirado. Es como que me nominen a mí por ser futbolista si yo no sé jugar al fútbol. Wanda Nara no es conductora, pero ella no tiene la culpa. La culpa la tienen los que se lo dieron, esos son los responsables”, disparó.

Pepe Cibrián en el Teatro del Libertador. Foto: Agencia Córdoba Cultura

Para Cibrián, la empresaria y mediática no debía competir en esa categoría y consideró que había otras figuras con mayor recorrido en conducción.

“Darle el Martín Fierro me parece muy delirado. Al lado de Georgina Barbarossa y de otras conductoras fue muy delirado. Es una cosa muy graciosa lo que pasó, pero nadie se acuerda de estos premios”, sostuvo.

LA CRÍTICA DE PEPE CIBRIÁN A LA MULTIPLICACIÓN DE LOS MARTÍN FIERRO

Durante la charla, el director también relativizó la importancia de este tipo de galardones y destacó que, a nivel personal, valora mucho más otros reconocimientos.

“Yo he recibido muchos premios, pero a mí me importa mucho más el galardón del Senado Domingo Faustino Sarmiento, que es el más grande de un ciudadano argentino”, afirmó.

Además, recordó las declaraciones de Mirtha Legrand sobre la polémica elección de Wanda y dejó entrever que podría haber información que no trascendió públicamente. “Mirtha dijo que fue un arreglo sobre lo de Wanda y ella seguramente sabrá cosas”, señaló.

Finalmente, cerró con una reflexión irónica sobre la expansión de la marca Martín Fierro a nuevas categorías. “Que de golpe aparezcan tantos Martín Fierro, a todo va a ser el Martín Fierro, al mejor perro no sé. No hace daño dar Martín Fierro, pero me da gracia”, concluyó.