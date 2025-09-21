El reconocido director teatral Pepe Cibrián continúa adelante con su batalla judicial contra la familia de Ángel Mahler, en medio de acusaciones por fraude y estafa que surgieron tras la reapertura de El Jorobado de París en 2024.

En el programa Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen reveló detalles del conflicto: “Quiero contarles que hay una nueva denuncia de Pepe Cibrián a la familia de Ángel Mahler y la carátula de esto que tengo en mi poder es por fraude y estafa. Puede que en unos días se agregue una carátula todavía más grave a esto”, aseguró.

Según el conductor, en abril de 2024 se realizó la vuelta de El Jorobado de París con seis funciones en el Luna Park y una gira nacional hasta julio. Los socios eran Ángel Mahler (40%), Pepe Cibrián (40%) y el empresario Daniel Macon (20%). Sin embargo, al finalizar el tour comenzaron las irregularidades.

Mirtha Legrand posa junto a Pepe Cibrián y Angel Mahler. (Foto: Movilpress)

Etchegoyen explicó que “Daniel Macon envió las planillas de gastos y ganancias al esposo de Pepe. Al revisarlas había números que no eran claros, por ejemplo, 6 millones de pesos cuando se habían pagado 2 millones”. También agregó que sponsors que aportaron 15 mil dólares no habrían sido declarados, lo que motivó que en agosto de 2024 Cibrián pidiera una auditoría.

PEPE CIBRIÁN PROFUNDIZA SU BATALLA JUDICIAL CONTRA LA FAMILIA DE ÁNGEL MAHLER

La respuesta de Mahler y Macon fue tajante: aseguraron que Pepe Cibrián no era socio, sino únicamente director contratado. Ante esto, el artista decidió iniciar un juicio. Con las pruebas presentadas, la jueza María Alejandra Provitola ordenó allanamientos a domicilios, oficinas y depósitos vinculados a Mahler y Macon.

Los resultados de la auditoría arrojaron una cifra impactante: una diferencia de 340 millones de pesos solo en la gira. A esto se suma que el reclamo también involucra la vuelta de Drácula. Actualmente, la causa sigue abierta y cada parte debe presentar su perito contable para avanzar en la investigación contra los herederos de Mahler.