Rochi Igarzábal decidió hablar públicamente por primera vez sobre el abuso sexual que sufrió cuando tenía apenas cinco años. La actriz brindó una profunda entrevista a Sofi Calvo para el canal de YouTube Hispa, donde compartió algunos de los recuerdos más difíciles vinculados a aquella experiencia.

En un adelanto de la charla, la ex Casi Ángeles recordó uno de los momentos más dolorosos de reconstruir y relató cómo reaccionó ante aquella situación siendo apenas una niña: “Me acuerdo que la primera vez que sucedió yo me hice la dormida. Estaba sola en la casa con esa persona”, expresó Rochi, visiblemente movilizada al revivir ese episodio.

A medida que avanzó con su testimonio, la actriz describió los recuerdos fragmentados que la acompañaron durante años y que intentó comprender con el paso del tiempo: “Yo tenía como recuerdos en mi cabeza, medio difusos, de ver mis manos chiquititas, con mi ropa interior…”, dijo antes de quebrarse frente a cámara.

Foto: Captura de video de X (@xcjlsj)

Además, Igarzábal reveló una de las preguntas que más la atormentó mientras buscaba darle sentido a lo ocurrido durante su infancia: “En un momento decía, ‘¿será que me lo imaginé?’”, confesó, reflejando las dudas y la confusión que atravesó durante gran parte de su vida.

La entrevista llega pocos días después de que la actriz sorprendiera con un fuerte mensaje en sus redes sociales en el marco de la movilización Ni Una Menos. La convocatoria, realizada el pasado 6 de junio frente al Congreso de la Nación (y en distitnas partes dle país), reunió a miles de mujeres para reclamar contra la violencia de género y visibilizar distintas formas de violencia que afectan a mujeres y diversidades.

Con este estremecedor relato, Rochi Igarzábal decidió poner en palabras una experiencia que la marcó desde la niñez, sumándose a las voces que buscan generar conciencia sobre una problemática que atraviesa a miles de personas.

Foto: Captura de video de X (@xcjlsj)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL DESGARRADOR POSTEO CON EL QUE ROCHI IGARZÁBAL CONTÓ EL ABUSO QUE SUFRIÓ A LOS CINCO AÑOS

Rochi Igarzábal eligió una fecha cargada de significado para abrir su corazón y compartir uno de los capítulos más dolorosos de su vida. En medio de una nueva jornada de movilización de Ni Una Menos, la actriz y cantante realizó una fuerte publicación en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral.

Con unvarias imágenes de cuando era una niña, la artista dejó un mensaje que impactó a miles de personas: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas”, escribió junto al hashtag #NiUnaMenos.

La publicación forma parte de un profundo testimonio en el que Rochi relató el abuso que sufrió cuando era apenas una nena y las consecuencias que esa experiencia tuvo en su vida: “Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años“, comenzó diciendo.

Foto: Instagram (@rochi_igarzabalok) Por: Fabiana Lopez

“Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo. Y hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”, continuó.

Y siguió: “Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se la arrancaron. Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha, nunca nos cansemos de luchar”.

Foto: Instagram (@rochi_igarzabalok) Por: Fabiana Lopez

“Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #NiUnaMenos”, cerró, despertando cientos de comentarios de apoyo y likes.

El posteo llegó en un contexto de fuerte sensibilidad social. Tras el femicidio de Agostina Vega, una multitud de mujeres volvió a concentrarse frente al Congreso de la Nación para reclamar contra la violencia de género y exigir justicia para las víctimas.

Foto: Instagram (@rochi_igarzabalok) Por: Fabiana Lopez

A 11 años de la primera convocatoria de Ni Una Menos, la movilización estuvo marcada por la conmoción que generaron los femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia, dos casos que volvieron a poner en el centro de la escena la urgencia de combatir estos atroces femicidios.