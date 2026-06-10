Rocío Igarzábal no contuvo la emoción y sorprendió a sus seguidores con una publicación que recorre diez años de maternidad junto a su hija Lupe, la pequeña que tuvo con el músico Milton Cámara.

“10 años de Lupita. Te amo mi vida”, escribió la actriz y cantante en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una selección de imágenes que repasen cada etapa de la niña desde sus primeros días de vida.

El posteo se volvió viral en pocas horas y llenó la sección de comentarios de mensajes de cariño de fans y personas cercanas a la familia.

LA EMOCIÓN DE ROCHI IGARZÁBAL AL RECORDAR LOS PRIMEROS DÍAS DE LUPE

El recorrido arrancó desde el principio: con imágenes en tonos suaves y en blanco y negro que muestran a Rocío sosteniendo a su bebé recién nacida.

"Te voy a acompañar con el corazón para que crezcas libre" Crédito: Instagram @rochi_igarzabalok Por: Instagram @rochi_igarzabalok

“Desde que naciste, mi vida se volvió multicolor”, expresó la actriz, marcando el antes y el después que significó la llegada de Lupe el 8 de junio de 2016. Lejos de quedarse en la postal idealizada de la maternidad, Rochi fue honesta sobre los desafíos del camino: “Llegaron las pausas, la conciencia y el amor incondicional. Ahora entendí la palabra incondicional”. La maternidad la transformó y ella misma lo reconoce sin vueltas.

“10 años de Lupita. Te amo mi vida” Crédito: Instagram @rochi_igarzabalok Por: Instagram @rochi_igarzabalok

La actriz también habló del cansancio y la felicidad que conviven en la crianza: “Ver esa carita todos los días entre cansancio y felicidad hacía que todo esfuerzo valga”. Una frase que resonó entre sus seguidoras madres, que se sintieron identificadas con esa mezcla de agotamiento y plenitud que describe con precisión la experiencia de criar.

LUPE CÁMARA IGARZÁBAL: UNA CRIANZA CON LIBERTAD Y EQUIPO

A lo largo de las distintas fotos del posteo, la dinámica familiar se despliega en escenas cotidianas y festivas. Hay abrazos, complicidad y una frase que funciona casi como declaración de principios: “Somos alto team”. La presencia de Milton Cámara es una constante en las imágenes, y Rocío lo subraya con palabras concretas: “Y con tu papá, siempre”, se lee junto a una foto donde Lupe abraza a su padre en medio de una multitud.

Lupita y Rocío Igarzábal, cómplices y emocionadas, en un momento íntimo.

El eje de la crianza que propone Rochi tiene una palabra central: libertad. “Y siempre vas a contar conmigo. Y te voy a acompañar con el corazón para que crezcas libre”, escribió la actriz, resumiendo una filosofía de acompañamiento sin imposiciones.

"Te voy a acompañar con el corazón para que crezcas libre" Crédito: Instagram @rochi_igarzabalok Por: Instagram @rochi_igarzabalok

“Fuimos creciendo juntas. Y siempre me reflejás las ganas de ser mejor”, agregó, reconociendo que ser madre también la hizo crecer a ella.

"Te voy a acompañar con el corazón para que crezcas libre" Crédito: Instagram @rochi_igarzabalok Por: Instagram @rochi_igarzabalok

Los comentarios de quienes la rodean completaron el cuadro: “Feliz cumple Lupe hermosa. Naciste en una familia increíble. Por mucho amor, siempre mucho amor”, escribió una persona cercana a la familia, en una de las tantas muestras de afecto que inundaron la publicación.