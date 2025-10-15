En medio del revuelo mediático por el inesperado romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández, una ex compañera de ambos en Casi Ángeles dejó una pista que no pasó desapercibida en redes sociales.

Se trata de Rocío Igarzábal, quien le dio “me gusta” a un video publicado por el periodista Juan Etchegoyen, en el que se menciona el blanqueamiento del vínculo entre los protagonistas de la obra Rocky.

ROCÍO IGARZÁBAL MARCÓ POSICIÓN EN MEDIO DEL ESCÁNDALO DE NICO VÁZQUEZ, GIME ACCARDI Y DAI FERNÁNDEZ

El gesto llamó la atención de los fans, ya que llega a pocas semanas del divorcio express entre Vázquez y Gimena Accardi, tras 18 años de relación, y menos de dos meses después de la separación de Fernández de Gonzalo Gerber, con quien estuvo siete años en pareja.

El video, que se viralizó en Instagram, plantea la pregunta sobre si Nico Vázquez le fue infiel a Gimena Accardi con su compañera de elenco, y el simple “like” de Igarzábal fue interpretado por muchos como una señal de apoyo —o al menos, de interés— hacia esa versión.

Foto: captura Instagram

Rocío compartió años de trabajo y amistad con la pareja durante la época dorada de Casi Ángeles.

Los ex Casi Ángeles Nico Vázquez, Gimena Accardi, Emilia Attias, Rocío Igarzábal y Victorio D'Alessandro se reencontraron en la playa, despertando la nostalgia de sus fans. (Foto: Instagram / @nicovazquezok - rochi_igarzabalok)

Mientras tanto, ni Vázquez ni Fernández hicieron declaraciones públicas sobre su relación, aunque las imágenes recientes de ambos juntos confirmaron lo que era un rumor a voces en el ambiente artístico.