Cuando Wanda Nara escribió “Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando” sobre la imagen que publicó en sus historias de Instagram, sus 17,6 millones de seguidores entendieron que lo que estaban viendo no era una reforma de interiores cualquiera. Era otra cosa. Era el cierre visual y simbólico de una etapa.

La conductora viajó a Milán junto a su novio Martín Migueles, con quien retomó la relación en octubre de 2025, apenas días después de terminar las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe. El destino era la casa de campo de Galliate, en las afueras de Milán, la propiedad rústico-chic de arquitectura clásica rodeada de naturaleza que alguna vez describió como “su lugar de paz” y que durante años compartió con Mauro Icardi.

EL OBJETO QUE PARALIZÓ LAS REDES

En la foto que Wanda subió a sus historias se podía ver un jardín convertido en un cementerio de muebles y objetos apilados que esperaban su destino: donación, descarte o restauración. Pero entre todos esos objetos, uno concentró todas las miradas.

Ahí estaba, a la intemperie y listo para salir de esa casa para siempre, el respaldo de cama capitoné en color crudo con un monograma bordado en el centro: las iniciales W y M entrelazadas, símbolo de una historia que hoy es pasado. Al sacar ese mueble del dormitorio principal al jardín, Wanda no solo renovó una habitación: cerró una historia.

También formaron parte del descarte una máquina de arcade de las Tortugas Ninja y varios muebles de diseño que ya no encontraron lugar en el nuevo capítulo que la conductora está construyendo en esa propiedad.

Wanda Nara sacó a la calle muebles de su casa de Milán que pertenecían también a Mauro Icardi.

EL GUIÑO QUE NO FUE CASUALIDAD

La remodelación no fue el único detalle que captó la atención durante el viaje. En otra publicación, Wanda posó de espaldas frente a un espejo junto a Migueles, quien aparece como el encargado de acompañarla en su rutina física. Pero lo que los seguidores más atentos notaron fue un detalle del fondo: el logo de Armani encuadrado de manera tal que solo se leía la palabra “man”, reflotando aquella declaración que la empresaria hizo en agosto pasado en el aeropuerto, cuando ironizó sobre su situación sentimental con una alusión directa al padre de sus dos hijas.