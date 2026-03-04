Las vueltas de la vida colocaron a Maxi López frente a Mauro Icardi desde finales de 2013, cuando Wanda Nara blanqueó su relación con el futbolista y ahora que hizo las paces con ella, el papá de los tres hijos mayores reveló el apodo que le pusieron al novio de la China Suárez.

“Le digo Voldemort porque no lo podemos nombrar”, afirmó Maxi en diálogo con Martín Cirio.

La referencia de López es al villano de Harry Potter.

Harry Potter sobrevivió a su duelo con el señor de las tinieblas (Foto: AP)

Broma que surgió luego de que con el influencer reflexionaran sobre los alcances del concepto tatiana, que sería un derivado de la icardeada que acuñó Maxi.

La venganza de Maxi López contra Mauro Icardi

Lo cierto es que en la entrevista para A la cama con Martina el exdelantero de River explicó por qué pudo recomponer su relación con Wanda: “Me costó mucho tiempo porque no la quería ver ni en figuritas”.

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

Y con cierto sarcasmo a la luz de lo que le sucede a Icardi con Nara en relación a las nenas en común y la conflictiva división de bienes, López enfatizó: “Yo creo que en un momento ella cambió. (...) Me dijo que necesitaba amigarse conmigo”.