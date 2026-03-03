La limpieza que Wanda Nara se puso a hacer en la casa de Milán que habitaba con Mauro Icardi generó polémica, ya que la propia conductora de MasterChef Celebrity compartió una foto para mostrar que sacó a la calle algunos muebles.

“Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando”, comentó sobre la imagen que posteó en Instagram Stories.

Entre la montaña de cosas, lo que más llamó la atención fue el respaldo de la cama que estaba pintado con las iniciales de ambos, sobre un fondo blanco.

Wanda Nara sacó a la calle muebles de su casa de Milán que pertenecían también a Mauro Icardi.

El gesto parece elocuente, pero se dio casi dos años después de que blanqueara el final de su matrimonio con el padre de sus dos hijas menores.

Además, había sillones, veladores, armarios, mesas y hasta videojuegos de las niñas.

Mariana Fabbiani fulminó a Wanda Nara

Al ver las imágenes, en DDM bromearon en que Wanda Nara podría haber reciclado su lecho con su actual pareja, Martín Migueles, para aprovechar la M de Mauro.

Aunque Mariana Fabbiani fue lapidaria: “Es una grasada. Mejor que lo tire”.