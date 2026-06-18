Miles de usuarios se vieron afectados este jueves por importantes complicaciones en el servicio ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El tren Roca mantiene demoras y cancelaciones debido a problemas eléctricos en la estación Constitución, una de las terminales más transitadas del país.

Según informaron desde el servicio, los inconvenientes impactan especialmente en los ramales que unen Constitución con La Plata, Bosques vía Quilmes y Ezeiza, que presentan interrupciones y dificultades operativas.

Qué líneas de trenes están afectadas

La principal afectada es la línea Roca, que debió modificar su funcionamiento habitual a raíz de la falla eléctrica registrada en Constitución.

Como parte del operativo para resolver el problema, se dispuso la interrupción total del servicio en algunos sectores, mientras los equipos técnicos trabajan para normalizar la situación.

Además, los trenes que ya se encuentran circulando finalizarán su recorrido en estaciones previas y no llegarán hasta Constitución.

Por su parte, las formaciones que parten desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires realizan un servicio reducido, llegando únicamente hasta Berazategui o Quilmes, sin completar el recorrido habitual hacia la terminal porteña.

Hasta cuándo duran las complicaciones en el tren Roca

Por el momento, las autoridades ferroviarias no informaron un horario estimado para la normalización total del servicio. La recomendación para los pasajeros es consultar los canales oficiales antes de viajar y prever demoras.

Alternativas para viajar durante las complicaciones

Ante las dificultades en la línea Roca, muchos pasajeros optan por utilizar otros medios de transporte para llegar a destino.

Mientras tanto, las siguientes líneas funcionan con normalidad:

Línea Sarmiento

Línea Mitre

Línea San Martín

Línea Belgrano Norte

Línea Belgrano Sur

Línea Urquiza

Las autoridades recomiendan salir con anticipación debido al aumento de pasajeros en colectivos y otros medios de transporte.