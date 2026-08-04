El elenco de “Charlie y la fábrica de chocolate” celebró el gran éxito de la temporada teatral con un festejo exclusivo que reunió a sus protagonistas, equipo creativo y producción.

Agustín “Rada” Aristarán, Mery del Cerro y Sebastián Almada encabezaron la celebración tras una temporada que logró convocar a 140.000 espectadores en 93 funciones durante dos meses en el Teatro Rex.

Del evento participaron los protagonistas junto a Marcelo Caballero, Tomás Rottemberg, Dolores Ocampo, Denise Cotton, integrantes del elenco, bailarines, coreógrafos, maquilladores, vestuaristas, músicos y todo el equipo de producción.

El elenco de Charly y la fábrica de chocolate Por: Picasa

Agustín “Rada” Aristarán y Mery del Cerro Por: Picasa

Mery del Cerro Por: Picasa

Agustín “Rada” Aristarán y Leo Mateu Por: Picasa

La celebración estuvo organizada por la agencia de Leo Mateu y se realizó en Víctor Audio Bar, el reconocido espacio de Palermo Soho.