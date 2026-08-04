Isabel Macedo festejó su cumpleaños número 51 en una velada marcada por dos festejos bien distintos, cada uno con su propia propuesta de vestuario

EL LOOK NOCTURNO DE ISABEL MACEDO

Isabel se inclinó por un estilismo total black con transparencias para la fiesta de la noche. Eligió un vestido largo de encaje translúcido, con mangas globo y dos pronunciadas aberturas laterales que dejaban sus piernas al descubierto.

Isabel Macedo apostó por un vestido total black con transparencias para la fiesta nocturna de su cumpleaños

Completó la propuesta con borcegos negros de suela chunky, que sumaron un aire descontracturado y rockero al conjunto.

La actriz combinó dos festejos y dos looks bien diferentes para su cumpleaños, rodeada de su familia y sus amigos más cercanos.

Su esposo, Juan Manuel Urtubey, le dedicó un mensaje público en sus redes: le escribió que era el amor de su vida y su “Reina de todo”.

EL FESTEJO FAMILIAR Y EL SEGUNDO CAMBIO DE LOOK DE ISABEL MACEDO

Durante el día, la celebración tuvo otro tono: más íntimo y relajado. Para ese encuentro, Isabel apostó por un overol de jean oversize, arremangado y desabotonado sobre una camisa blanca, combinado con aros argolla dorados, una pulsera de cuero negro y una corona de cotillón que sumó el toque lúdico de la jornada.

Isabel Macedo posó junto a su familia en la celebración de su cumpleaños 51 Crédito: Instagram

Para el festejo diurno, Isabel eligió un outfit cómodo y el rostro al natural

En ese encuentro familiar la acompañaron su mamá, sus hijas Belita y Julia, los hijos de Urtubey y su hermano Santiago Macedo.



