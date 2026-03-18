Lizy Tagliani, Amalia Granata e Isabel Macedo vivieron días de pura emoción con la llegada de nuevas mascotas a sus hogares, y no dudaron en compartirlo con sus seguidores, generando una ola de ternura en redes sociales.
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Con un mensaje lleno de amor, Lizy presentó a su nueva gatita recién nacida. “Nueva bebé en la familia. Bienvenida Nelly, salvo que el Tati opine lo contrario, ja. Te vamos a dar mucho amor”, escribió la artista en Instagram junto a una dulce imagen que rápidamente cosechó miles de likes y comentarios.
Por su parte, Amalia Granata mostró la llegada de Francisco a su casa y el especial recibimiento que le dieron su hijo menor, Roque, y su pareja, Leo Squarzon. “Hola, Francisco. Bienvenido”, expresó la panelista, acompañando el posteo con una postal familiar que reflejó el cariño del momento.
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Desde Salta, Isabel Macedo también compartió la emoción de sus hijas, Julia y Belita, al conocer a su nueva perrita. En el video, se puede ver a las niñas recorriendo la casa junto a la cachorrita, mientras Juan Manuel Urtubey aparece en el piso jugando con ella.
“Molly. Todo el amor que tenemos es para vos, bebé”, escribió la actriz, visiblemente conmovida.
Feliz por la nueva integrante, Urtubey también dejó su mensaje: “Molly, te amo. Se agranda la familia. Milo, Cachita, Trancas, Rosibella y los que vendrán”.