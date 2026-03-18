Lizy Tagliani, Amalia Granata e Isabel Macedo vivieron días de pura emoción con la llegada de nuevas mascotas a sus hogares, y no dudaron en compartirlo con sus seguidores, generando una ola de ternura en redes sociales.

Con un mensaje lleno de amor, Lizy presentó a su nueva gatita recién nacida. “Nueva bebé en la familia. Bienvenida Nelly, salvo que el Tati opine lo contrario, ja. Te vamos a dar mucho amor”, escribió la artista en Instagram junto a una dulce imagen que rápidamente cosechó miles de likes y comentarios.

Conocé a Nelly, la nueva gatita de Lizy Tagliani (captura de Instagram)

Por su parte, Amalia Granata mostró la llegada de Francisco a su casa y el especial recibimiento que le dieron su hijo menor, Roque, y su pareja, Leo Squarzon. “Hola, Francisco. Bienvenido”, expresó la panelista, acompañando el posteo con una postal familiar que reflejó el cariño del momento.

Conocé a Francisco, el nuevo perrito de Amalia Granata (captura de Instagram)

Conocé a Francisco, el nuevo perrito de Amalia Granata (captura de Instagram)

Conocé a Francisco, el nuevo perrito de Amalia Granata (captura de Instagram)

Desde Salta, Isabel Macedo también compartió la emoción de sus hijas, Julia y Belita, al conocer a su nueva perrita. En el video, se puede ver a las niñas recorriendo la casa junto a la cachorrita, mientras Juan Manuel Urtubey aparece en el piso jugando con ella.

“Molly. Todo el amor que tenemos es para vos, bebé”, escribió la actriz, visiblemente conmovida.

Conocé a Molly, la nueva perrita de Isabel Macedo y de su familia

Feliz por la nueva integrante, Urtubey también dejó su mensaje: “Molly, te amo. Se agranda la familia. Milo, Cachita, Trancas, Rosibella y los que vendrán”.