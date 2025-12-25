Lizy Tagliani vivió una de las Navidades más especiales de su vida y decidió compartirla con sus seguidores a través de un emotivo video en Instagram.

A pocos días de que la Justicia le otorgara la adopción plena de su hijo Tati, la conductora celebró por primera vez la Nochebuena en familia junto a su esposo, Sebastián Nebot.

En las imágenes se la ve a Lizy jugando con Tati, abriendo regalos y disfrutando de una casa completamente decorada con motivos navideños.

El momento más conmovedor llegó a la medianoche, cuando salieron al jardín y, con su hijo en brazos, vieron la llegada de Papá Noel por el techo de la casa, una escena que emocionó profundamente a la conductora y movilizó al pequeño.

Junto al video, Lizy escribió un mensaje cargado de humor, amor y reflexión, donde enumeró con ironía las “cosas a mejorar como madre para la próxima Navidad”, entre ellas, “emocionarme menos que el niño cuando aparece Papá Noel”, “gritar menos”, “dejar que Tati abra los regalos” y “respetar más los carbohidratos”.

En el mismo texto, la artista celebró el presente que atraviesa y la familia que logró formar: “Qué magia tiene el vivir, sorprende día a día, y de repente amigos, seis perros, dos gatos, un amor, un hijo, y entre todos le cambiamos a una simple casa el nombre: Familia Nebot. Feliz Navidad”.

Finalmente, Lizy destacó el clima de alegría que se vivió durante la noche y remarcó que se divirtieron jugando con espuma, al tiempo que dejó un mensaje de conciencia: “Ojalá los que usan pirotecnia encuentren otra forma de festejar”.

Video: la Navidad más emotiva de Lizy Tagliani junto a su hijo Tati y Sebastián Nebot