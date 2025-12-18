Lizy Tagliani atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. En las últimas horas se confirmó la sentencia de adopción plena de Tati, el niño que cría junto a su pareja, Sebastián Nebot, consolidando legalmente el vínculo familiar que vienen construyendo desde hace tiempo.

Con la resolución judicial ya firme, el niño llevará el apellido de Sebastián Nebot y contará con todos los derechos y garantías legales como hijo del matrimonio. De esta manera, se cierra una etapa marcada por evaluaciones, informes y trámites judiciales, y se abre una nueva instancia como familia legalmente constituida.

Lizy Tagliani es legalmente la mamá de Tati (Foto X)

La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito, quien primero la compartió en su cuenta de X y luego la confirmó en LAM. “Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián, y llevará el apellido de su papá Nebot”, anunció el conductor.

El anuncio se replicó rápidamente en redes sociales y generó una ola de mensajes de cariño, apoyo y felicitaciones para Lizy Tagliani, quien en más de una oportunidad había expresado públicamente su deseo de convertirse en madre y formar una familia.

Lizy Tagliani y su hijo Tati (Foto de Instagram)

