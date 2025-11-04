El escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani sumó un nuevo capítulo judicial. Todo comenzó en abril de 2025, cuando la periodista lanzó durísimas acusaciones al aire y presentó una denuncia penal en Comodoro Py contra Lizy y Costa.

En ese momento, también quedaron involucradas otras figuras del espectáculo como La Negra Vernaci y Florencia Peña, quienes reaccionaron con furia ante la situación y decidieron recurrir a la Justicia para demandar a la conductora.

Las denuncias de Canosa apuntaban a una presunta red de trata, prostitución de menores, pedofilia y robo. Incluso, reavivó un viejo conflicto personal con Lizy Tagliani al recordar un supuesto robo de dinero de su cartera, que habría ocurrido años atrás en su propia casa.

SE SUPO POR QUÉ SE SUSPENDERÁ EL JUICIO DE LIZY TAGLIANI CONTRA VIVIANA CANOSA

Después de la repercusión mediática y el repudio de las involucradas, Canosa y su abogado salieron a retractarse públicamente. Negaron haber acusado directamente a Lizy Tagliani de “abuso de menores” en los medios, aunque confirmaron que la denuncia judicial se había presentado para que la Justicia investigue la supuesta red de trata.

Por su parte, Lizy Tagliani, conductora de La Peña de Morfi, negó rotundamente todas las acusaciones y decidió iniciar acciones penales bajo la carátula de “daños y perjuicios”. Según explicó, las graves denuncias de Canosa le generaron un fuerte perjuicio en el proceso de adopción de su hijo Tati.

De acuerdo a lo que reveló Ángel de Brito en LAM (América), Canosa decidió pagar las multas correspondientes por sus dichos sobre Lizy para evitar el litigio penal. Esta decisión derivó en la suspensión del juicio y, de manera indirecta, implica que la periodista no tiene pruebas para sostener sus acusaciones contra la conductora.

“Pagar las multas significa hacerse cargo. Si querés evitar un veredicto, pagás las multas”, explicó De Brito. Sin embargo, la defensa de Tagliani no se conformó con esta resolución: van a presentar un recurso de apelación para que se realice el debate oral igualmente y que Canosa se retracte públicamente, que era el principal objetivo de Lizy desde el inicio del conflicto.

El enfrentamiento entre ambas figuras sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo y en la Justicia. Por ahora, la última palabra la tendrá el tribunal, que deberá decidir si acepta la apelación y avanza con el juicio oral que reclama la defensa de Lizy Tagliani.

