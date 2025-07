Luego del levantamiento del programa de Viviana Canosa en eltrece, una voz inesperada rompió el silencio: Daniel Tobal, productor de televisión y ex pareja de la conductora, dio su visión por primera vez sobre lo ocurrido. En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Tobal fue cauto pero claro al referirse a la salida de la periodista del canal.

“Es la primera vez que hablo del tema. Ni siquiera hablé cuando me separé de Viviana, porque creo que no me corresponde. Ella siempre fue muy profesional con sus decisiones”, explicó el productor, quien decidió opinar tras varios pedidos de los medios.

QUÉ DIJO DANIEL TOBAL SOBRE VIVIANA CANOSA

Durante la entrevista, Daniel Tobal aseguró que desde el segundo programa le pidieron a Canosa que cambiara su línea editorial. “Intentó adaptarse, algo similar a lo que le pasó en A24, donde al menos tenía el respaldo de Liliana Parodi. Es clave que los conductores estén contenidos, sobre todo en el vivo, donde todo puede desbordarse rápidamente”, analizó.

Viviana Canosa contra todos.

El productor también se refirió a la dificultad de instalar un ciclo de espectáculos en la grilla del canal: “A eltrece le cuesta encontrar una fórmula para la tarde. No es fácil sostener un programa de este estilo en esa pantalla”, señaló.

Sobre la personalidad de Canosa, Tobal fue directo: “Es ariana, tiene carácter, es vehemente. Hacer un programa en vivo no es sencillo, y cuando hay una personalidad fuerte, el desafío es aún mayor”. Además, criticó el término “boleto picado” que circuló en redes tras la baja del programa: “Es una palabra espantosa. La gente se queda sin trabajo, y eso siempre es algo feo”.