Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey volvieron a ser noticia tras ser fotografiados durante una relajada tarde de playa en Punta del Este. Lejos de los compromisos laborales y de la agenda pública, la pareja se mostró distendida, cómplice y muy enamorada en un plan simple, pero cargado de gestos de amor.

En las imágenes que captaron las cámaras de Ciudad se los ve disfrutando del sol en reposeras, compartiendo un mate y conversando con total naturalidad. La actriz optó por un look fresco y veraniego, con camisa blanca y lentes de sol, mientras que Urtubey eligió un outfit relajado con remera azul y shorts de baño.

Más tarde, la pareja se levantó para caminar tomada de la mano por la orilla del mar. Entre sonrisas y miradas cómplices, avanzaron descalzos sobre la arena, ajenos a las miradas y demostrando que atraviesan uno de los momentos más sólidos de su relación.

LAS FOTOS DE LA TARDE DE PLAYA Y COMPLICIDAD DE ISABEL MACEDO Y JUAN MANUEL URTUBEY

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey enamorados en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Fotos: RS Fotos.