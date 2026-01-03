Emilia Attias arrancó el año con una postal soñada: sol, mar y familia en Punta del Este. La actriz eligió las playas uruguayas para pasar sus primeras vacaciones junto a su hija Gina y su novio, el empresario Guillermo Freire, en una escapada que marcó un nuevo capítulo en su vida personal.

Desde Ciudad te mostramos la tarde de la modelo, marcada por la complicidad y el relax. Se la vio jugando en la orilla con Gina, disfrutando del agua y de la arena, mientras Guillermo Freire acompañó cada momento con gestos de cariño y risas compartidas.

Tanto Emilia como Guillermo y Gina estaban combinados con sus trajes de baño en color negro, ella súper natural con una bikini. Las imágenes de la tarde reflejaron la buena sintonía entre los tres, en un clima de absoluta tranquilidad.

LAS FOTOS DE LA TARDE DE PLAYA DE EMILIA ATTIAS CON SU HIJA GINA Y SU NOVIO EN PUNTA DEL ESTE

Emilia Attias en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Emilia Attias, su hija Gina y su novio Guillermo Freire en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Emilia Attias, su hija Gina y su novio Guillermo Freire en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Fotos: RS Fotos.