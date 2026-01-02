Con un look fresco y relajado, Pampita volvió a marcar tendencia en las playas de Punta del Este con un vestido corto blanco de broderie de algodón, ideal para los días de calor. El diseño, de corte babydoll, se caracteriza por su silueta suelta desde debajo del busto, escote en V profundo, breteles finos y una falda con volados en capas que aportan movimiento y comodidad.
La modelo lo combinó con sombrero negro, gafas de sol y un maxi bolso tejido, logrando un estilismo boho chic perfecto para un día de verano. Un outfit simple, elegante y fácil de replicar que confirma por qué Pampita es referente indiscutida de la moda beachwear.
Además, este tipo de vestido se convirtió en uno de los infaltables del verano por su versatilidad: funciona tanto para la playa como para una salida informal al atardecer. El blanco, protagonista del look, no solo realza el bronceado sino que también transmite frescura y elegancia, mientras que la broderie aporta un toque romántico y artesanal.
LAS FOTOS DEL LOOK PLAYERO DE PAMPITA EN PUNTA DEL ESTE
Fotos: RS Fotos.