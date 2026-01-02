Nacho Viale cumplió 45 años y decidió celebrarlo en Punta del Este, rodeado de su círculo más íntimo. El productor de televisión recibió los saludos de su mamá Marcela Tinayre, su pareja Lucía Pedraza y su sobrina Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale.

Horas antes de la celebración, Nacho y Lucía salieron de compras a bordo de un cuatriciclo manejado por el productor.

Ámbar mostró a Nacho Viale copa de champagne en mano en el momento del festejo. Por su parte, Lucía Pedraza compartió una imagen en la que se los ve abrazados en la noche de la celebración.

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

El mensaje de Marcela Tinayre a Nacho Viale

“Feliz cumple hijo amado, gracias por ocuparte de toda tu familia, por estar siempre presente. 45 años de aprendizajes diarios y de muchos sueños cumplidos, brindo por todo lo que llegará por tu esfuerzo, tenacidad y buena persona. Te amo, te amo”, escribió Marcela Tinayre en Instagram.

Foto: Instagram @luciapedraza

Además, acompañó el posteo con un fragmento de la canción “Gente Luminosa” de El Arrebato, resaltando la energía positiva de Nacho:

“Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo y si un día no lo tiene lo fabrica para ti”.

Foto: Instagram @ambardebenedictis

El regreso de Mirtha Legrand y Juana Viale a eltrece

En un mensaje de fin de año, Nacho Viale confirmó la continuidad de los programas de su abuela Mirtha y su hermana Juana:“Gracias a todos por este 2025. La Noche De Mirtha Legrand. Almorzando Con Juana 2025 y seguimos… nos vemos en Mar del Plata”.