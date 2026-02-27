Isabel Macedo encontró en el norte argentino el escenario ideal para su vida familiar. A apenas diez kilómetros del centro de Salta, la actriz comparte su día a día con su esposo, Juan Manuel Urtubey, y sus hijas Belita y Julia en una propiedad de estilo colonial que combina historia, naturaleza y confort.

Instalada en la localidad de San Lorenzo, la vivienda se integra de manera armónica con el entorno de yungas y quebradas que caracteriza a la zona.

Así es la casa de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey en Salta: estilo colonial y mucha naturaleza alrededor | Créditos: Instagram @isabelmacedophoto

No es casual: el barrio mantiene una estética tradicional, con construcciones que respetan la arquitectura colonial, techos de tejas, galerías amplias y materiales nobles que dialogan con el paisaje. Allí vive Isabel Macedo.

Muy cerca de la propiedad se erige la emblemática Iglesia San Lorenzo Mártir, dedicada al santo patrono de la localidad. El templo, que funciona como punto de referencia para vecinos y visitantes, aporta un aire pintoresco y refuerza el espíritu histórico del lugar.

ASÍ ES LA CASA DE ISABEL MACEDO EN SALTA

Los ambientes se destacan por su amplitud y luminosidad. Las paredes claras potencian la entrada de luz natural, mientras que los muebles en tonos marrones y beige aportan calidez. La decoración mantiene una línea elegante pero sencilla, con textiles suaves y detalles que evocan el estilo clásico del norte argentino.

Uno de los espacios que más comentarios genera entre sus seguidores es el vestidor XXL de la actriz.

Más allá del glamour, hay un rincón que ocupa un lugar especial en la rutina de Isabel: la cocina. Durante la pandemia, la actriz descubrió una nueva faceta vinculada a la gastronomía y desde entonces convirtió ese ambiente en su refugio creativo.

La elección de vivir en Salta no fue improvisada. Para Macedo y Urtubey, el contacto con la naturaleza y la tranquilidad del entorno son pilares fundamentales en la crianza de sus hijas. El amplio jardín, la vegetación autóctona y el aire puro forman parte del día a día, lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades.