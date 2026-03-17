Lizy Tagliani compartió un momento muy personal en A la Barbarossa al contar cómo fue la charla que tuvo con su hijo Tati sobre su identidad de género, en un relato tan sincero como emotivo.

Invitada al programa que conduce Georgina Barbarossa, la artista expresó la felicidad que siente al ser mamá de Tati, la Justicia le dio la adopción plena a ella y a su marido, Sebastián Nebot, a fines de 2025.

Lizy Tagliani reveló la charla íntima con su hijo sobre su identidad

En ese marco, Lizy relató cómo surgió la conversación de manera espontánea sobre su identidad. “Con tati vivimos experiencias acordes a su mamá, por lo cual la pasamos muy bien”, comenzó diciendo Tagliani.

Luego, detalló la situación que dio pie al diálogo: “El otro día me dice ‘mamá es un varón’. Y Sebastián, que es súper correcto, le dice ‘no, mamá’. Y yo le digo ‘dejalo’”.

Lejos de esquivar el tema, Lizy decidió tomarse un momento a solas con su hijo para explicarle con claridad. “Nos corrimos, nos fuimos al sillón del living, nos sentamos y charlamos”, recordó.

Lizy Tagliani reveló cómo habló con su hijo sobre su identidad (captura de Telefe)

Con total honestidad, le explicó: “Sí, no estás mintiendo, pero mamá nunca quiso ser un varón. Era muy feliz, pero se daba cuenta de que quería ser una nena”.

En ese sentido, profundizó sobre sus deseos: “Entre todos los sueños que tenía era formar una familia y tener un hijo hermoso como vos. Y pudiste venir y estar ahora con nosotros”.

“¿Lo entendió?”, le preguntó Georgina. Y Lizy cerró con humor: “Se olvidó a los cinco minutos y me dijo ‘ay, quiero un Lamborghini’”.