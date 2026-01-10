Lizy Tagliani atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. Junto a su esposo, Sebastián Nebot, y su hijo Tati, la conductora logró concretar un proyecto largamente anhelado: la construcción de una casa familiar que bautizaron simbólicamente como “Familia Nebot”.

Ubicada en un entorno tranquilo y rodeado de verde, la casa se destaca por su marcado estilo alpino que combina tradición y modernidad. La propiedad de dos plantas presenta una fachada que fusiona líneas contemporáneas con detalles clásicos que aportan calidez, como la chimenea central y el balcón con barandas de madera que le dan un toque acogedor y familiar.

Los ventanales amplios cumplen un rol fundamental en el diseño: permiten el ingreso constante de luz natural y refuerzan la conexión visual entre el interior y el jardín, creando una sensación de amplitud y contacto permanente con el entorno natural.

Lizy Tagliani y su hijo Tati (Foto de Instagram)

CÓMO ES LA CASA DE LIZY TAGLIANI

Puertas adentro, el diseño privilegia la funcionalidad sin resignar estética. Predominan los tonos neutros y los materiales nobles, especialmente la madera que aporta calidez y elegancia atemporal. El living principal cuenta con piso de parquet claro, lo que aporta luminosidad y amplitud visual, y se completa con muebles de líneas simples y algunos detalles de color que le dan personalidad al ambiente.

La casa de ensueño de Lizy Tagliani: un hogar estilo alpino para su familia. Crédito: Instagram.

Todo el espacio fue pensado para adaptarse a la rutina familiar y a la presencia de un niño pequeño, priorizando la comodidad y la seguridad en cada detalle. Los ambientes fluyen naturalmente, creando un hogar práctico pero con alma.

EL JARDÍN: EL CORAZÓN DE “FAMILIA NEBOT”

Sebastián Nebot y Lizy Tagliani. Foto: IG | sebasnebot

El jardín es, sin dudas, uno de los grandes protagonistas de la propiedad. Amplio y cuidadosamente diseñado, funciona como un verdadero espacio de encuentro para toda la familia. Allí conviven las mascotas de la familia: seis perros y dos gatos que disfrutan libremente del aire libre.

Un sector fue especialmente preparado para Tati, con juegos infantiles como una calesita y un arco de fútbol, convirtiendo el exterior en un verdadero paraíso para el pequeño de la casa. Este espacio verde no solo embellece la propiedad, sino que también refleja el estilo de vida activo y familiar que Lizy y Sebastián eligieron para su hijo.