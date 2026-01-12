Lizy Tagliani compartió en sus redes sociales uno de los momentos más emocionantes de su vida familiar: la primera vez de su hijo Tati frente al mar.

La conductora publicó un video en Instagram donde se la ve caminando de la mano del pequeño junto a su esposo, Sebastián Nebot, durante una escapada familiar a Miramar.

En las imágenes se observa la mezcla de sorpresa y emoción del niño cada vez que una ola se acercaba y le mojaba los pies, en una escena que conmovió a los seguidores de la humorista.

Lizy Tagliani llevó a su hijo Tati al mar (Foto y video de Instagram)

LA EMOCIÓN DE LIZY TAGLIANI CON SU HIJO EN EL MAR

Junto al video, Lizy expresó con palabras cargadas de amor lo que significó ese instante tan especial:“De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no. Y de repente, para nuestro pequeño llegó el momento de conocer el mar”.

Y agregó, visiblemente emocionada:“Verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá @sebasnebot y a mí. No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos, hijo”.

Video: Lizy Tagliani llevó por primera vez a su hijo al mar