Rosalía continúa con su esperado regreso a la Argentina. Luego de inaugurar su serie de conciertos el pasado 1 de agosto, la cantante española volverá a subir al escenario del Movistar Arena este 4, 5 y 6 de agosto para presentar Lux, el álbum que marca una nueva etapa artística en su carrera.

El espectáculo combina las canciones de su más reciente trabajo discográfico con los temas que la consolidaron como una de las figuras más influyentes del pop internacional. La puesta en escena también fue especialmente diseñada para esta gira, con una propuesta visual que acompaña el concepto del disco.

Según la descripción oficial de Lux, el álbum recorre temáticas ligadas al misticismo femenino, la transformación y la búsqueda espiritual, alternando pasajes íntimos con momentos de gran intensidad musical.

CÓMO LLEGAR AL MOVISTAR ARENA

Quienes asistan a los recitales podrán acceder al estadio utilizando distintos medios de transporte.

En tren, las estaciones más cercanas son Federico Lacroze, de la línea Urquiza, y Villa Crespo, de la línea San Martín.

En subte, la opción más cercana es la estación Dorrego de la línea B.

También llegan numerosas líneas de colectivo, entre ellas la 19, 34, 42, 47, 55, 63, 65, 71, 76, 78, 87, 90, 93, 99, 108, 109, 110, 111, 127, 166 y 176.

El estadio contará con tres accesos habilitados para el público:

Humboldt 450.

Avenida Corrientes 6094.

Avenida Dorrego 489.

Desde la organización recomiendan revisar previamente el ingreso indicado en la entrada y llegar con anticipación para facilitar el acceso.

QUÉ OBJETOS ESTÁN PROHIBIDOS

Para garantizar la seguridad del evento, el Movistar Arena no permitirá el ingreso de cámaras profesionales de foto o video, drones, punteros láser, pirotecnia, explosivos, armas o elementos cortantes.

Tampoco estarán permitidos los selfie sticks, palos para banderas, bebidas, alimentos, paraguas, mates, mochilas de gran tamaño, skates, monopatines, vehículos personales motorizados, coches de bebé ni animales, salvo perros de asistencia.

EL POSIBLE SETLIST DE LA GIRA LUX TOUR

Si bien el repertorio puede variar en cada función, el show incluiría varias de las canciones de Lux junto con algunos de los mayores éxitos de Rosalía.

Entre los temas que podrían sonar aparecen Overture, Sexo, violencia y llantas, Reliquia, Porcelana, Divinize, Mio Cristo piange diamanti, Berghain, SAOKO, LA FAMA, LA COMBI VERSACE, De madrugá, La perla, Sauvignon blanc, La yugular, Dios es un stalker, La rumba del perdón, BIZCOCHITO y DESPECHÁ, entre otros.

Rosalía performs at Madison Square Garden in New York during her Lux Tour, June 17, 2026. On her tour, the pop star mingles dance genres, starting the show on pointe. (The New York Times) Por: NYT

SU VÍNCULO CON EL PÚBLICO ARGENTINO

La relación entre Rosalía y la Argentina se fortaleció durante su visita de 2025, cuando además de sus compromisos musicales aprovechó para recorrer distintos puntos emblemáticos de Buenos Aires.

Uno de los momentos más recordados fue su encuentro con Charly García, además de una conversación con la escritora Mariana Enríquez y entrevistas para medios de televisión y plataformas de streaming.

También llamó la atención su visita al Obelisco, donde recreó una de las referencias presentes en “Reliquia”, la canción de Lux en la que menciona: “El cielo nació en Buenos Aires”.

Sin embargo, en 2026 la artista también protagonizó una polémica luego de publicar un video en redes sociales que parte del público argentino interpretó como una burla hacia el país. La publicación generó críticas e incluso algunos usuarios aseguraron que devolverían sus entradas, aunque los cuatro conciertos previstos en el Movistar Arena continúan desarrollándose con normalidad.