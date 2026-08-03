Rosalía y Loli Bahía. Video: @RosaliaInfo_ES

Desde su llegada a la Argentina, Rosalía se mostró muy activa y disfrutó de distintos planes en Buenos Aires. En las últimas horas, la cantante española volvió a ser noticia luego de ser vista junto a su novia, la modelo francesa Loli Bahía, saliendo de un restaurante porteño.

El momento fue compartido por una usuaria de X, @RosaliaInfo_ES, quien publicó un video con la frase: “Rosalía, Loli Bahía, Mica Argañaraz, la Pili y Genís saliendo de un restaurante hoy en Buenos Aires, Argentina”. La publicación rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos de la artista.

La salida de Rosalía en Buenos Aires antes de su show

Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires. Foto: prensa Por: Gonzalo Lopez

Durante su estadía en la ciudad, Rosalía aprovechó para recorrer distintos lugares y compartir algunos momentos especiales con sus amigos.

Antes de su primer show, la artista española salió a cenar con un grupo cercano y mostró parte del encuentro a través de sus historias de Instagram. Allí compartió imágenes de la celebración del cumpleaños de uno de sus amigos en Olla 7, un reconocido bodegón ubicado en el barrio porteño de Chacarita.

Quién es Loli Bahía, la novia de Rosalía

Loli Bahía. Foto: Instagram lolibahiaa

Loli Bahía (nació el 19 de septiembre de 2002, tiene 23 años) es una modelo francesa .

Su carrera comenzó en 2020 de la mano de Louis Vuitton y, desde entonces, participó en campañas y desfiles para algunas de las marcas más importantes del mundo, como Chanel, Prada, Dior, Saint Laurent y Céline.

Además de su trayectoria como modelo, Loli Bahía tiene una fuerte relación con la música. Estudió en el Conservatorio de Lyon, cuenta con formación en jazz y toca instrumentos como el trombón y la batería.