La muerte de Daveigh Chase, la actriz que alcanzó la fama mundial por interpretar a Samara Morgan en La llamada, sigue generando conmoción.

En las últimas horas, circuló una foto en redes tomadas durante sus últimos meses de vida que muestran el delicado momento personal que atravesaba.

La foto de Daveigh Chase meses antes de morir. (Foto: Instagram/_whitewallstuntz)

Según relató su exrepresentante, John Ryan, Chase enfrentaba graves problemas vinculados a las adicciones y atravesaba una etapa “muy tormentosa”.

De acuerdo con el testimonio del manager, incluso llegaron a contratar a un investigador privado para intentar localizarla y brindarle ayuda. Ryan aseguró que a fines de 2025 recibió un video en el que la actriz aparecía extremadamente delgada y en un estado preocupante.

"Estuvimos a punto de encontrarla. Daveigh era la persona más dulce y brillante de Hollywood. No puedo creer que esto sea real. Su legado y su obra perdurarán para siempre“, declaró al medio estadounidense.

De qué murió Daveigh Chase

La actriz murió a los 35 años. Según confirmó su pareja, Roy Hernandez, padecía meningitis y una infección en la sangre que derivó en una sepsis y el posterior colapso de sus órganos.

Recordada por su papel en La llamada, Daveigh Chase fue una de las figuras más reconocidas del cine de terror de los años 2000 y su fallecimiento causó un fuerte impacto entre los fanáticos de la película.