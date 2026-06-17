El martes murió Daveigh Chase, la actriz que alcanzó la fama en la piel de Samara Morgan en La llamada, murió a los 35 años en Los Ángeles y en las últimas horas se conocieron las causas de su fallecimiento.

La noticia la confirmó su pareja, Roy Hernandez, quien detalló que la causa fue una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en sepsis y el colapso de sus órganos. Chase había sido internada a principios de mes por un cuadro de desnutrición. Durante su hospitalización, la infección avanzó y terminó provocando su fallecimiento.

Desde muy chica, Daveigh Chase se destacó en Hollywood. En 2002, puso la voz a Lilo en la película animada Lilo & Stitch, un rol que repitió en la serie derivada. Ese mismo año, también fue la voz de Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro, la obra maestra de Hayao Miyazaki.

Daveigh Chase y Samara Morgan, su personaje más famoso (Foto: Instagram daveighc y web)

Pero el papel que la catapultó a la fama mundial fue el de Samara Morgan en la remake norteamericana del clásico del terror japonés La llamada (The Ring). Su interpretación de la nena fantasma que sale del pozo y aterroriza a los protagonistas la convirtió en una presencia inolvidable del cine de terror. Por ese trabajo, recibió el MTV Movie Award a la mejor villana en 2003.

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Después de su éxito en el cine, Chase sumó un papel clave en la TV: fue Rhonda Volmer en la serie de HBO Big Love, donde participó en 32 episodios a lo largo de cinco temporadas. Su filmografía también incluye títulos como Donnie Darko, Beethoven 5 y apariciones en series como Sabrina, la bruja adolescente y ER.

Tras su fallecimiento, la familia de la actriz lanzó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para afrontar los gastos.

Daveigh Chase (Foto: Instagram daveighc)

En medio del dolor por la muerte de Chase, un video de 2003 volvió a circular en redes sociales. Las imágenes muestran a Sean “Diddy” Combs —hoy detenido y acusado de delitos graves— conversando con la actriz, que tenía apenas 12 años, en los backstage de unos premios.

“¿Vas a venir a la fiesta de esta noche?”, le preguntó Combs. Chase asintió con timidez, mientras el músico reía. No hay registros de que la actriz haya asistido a esa fiesta, y ni ella ni Combs hicieron comentarios públicos sobre ese intercambio.

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