La muerte de Daveigh Chase a los 35 años fue una sorpresa que conmocionó a muchos, pero su novio intentó evitar el triste final horas antes con un desgarrador pedido de auxilio.

Famosa por su protagónico en La Llamada, luego actuó en Lilo & Stitch, El viaje de Chihiro y Donnie Darko, la actriz cursaba meningitis y una infección en la sangre que se convirtió en una sepsis que le provocó el colapso progresivo de sus órganos.

Debido a este cuadro severo, Roy Hernández, su pareja, apeló a la solidaridad en una plataforma de recaudación de fondos con la intención de ofrecerle un final en “paz y comodidad”.

Daveigh Chase. (Foto: @Daveighc)

“Cuando nos conocimos le prometí protegerla, darle el amor y el consuelo que merecía”, afirmó.

El pedido del novio de Daveigh Chase

“Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días”, enfatizó.

Luego admitió: “Entiendo que todos pasamos por momentos difíciles, pero si pueden ayudarme les estaré muy agradecido”.

La campaña del novio de Daveigh Chase.

“Y si solo pueden ofrecer una oración, también la acepto. Gracias por considerar ayudarnos durante este difícil momento”, cerró el novio de Daveigh Chase, sin saber que a los pocos minutos ella fallecería.