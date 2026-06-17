La noticia sacudió al mundo del cine: Daveigh Chase, la actriz que se metió en la memoria colectiva por su papel de Samara Morgan en la película de terror “La llamada”, murió el martes en Los Ángeles a los 35 años.

Su pareja, Roy Hernandez, confirmó que la causa de la muerte fue una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en sepsis y el colapso de sus órganos.

Chase había sido internada a principios de mes por un cuadro de desnutrición. Durante su hospitalización, la infección avanzó y terminó provocando su fallecimiento.

De niña prodigio a ícono del terror: la carrera de Daveigh Chase

Desde muy chica, Daveigh Chase se destacó en Hollywood. En 2002, puso la voz a Lilo en la película animada de Disney “Lilo & Stitch”, un rol que repitió en la serie derivada. Ese mismo año, también fue la voz de Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de “El viaje de Chihiro”, la obra maestra de Hayao Miyazaki.

Pero fue su interpretación de Samara Morgan en “La llamada” la que la catapultó a la fama mundial. Su actuación como la nena fantasma que sale del pozo y aterroriza a los protagonistas la convirtió en una presencia inolvidable del cine de terror. Por ese papel, recibió el MTV Movie Award a la mejor villana en 2003.

El recorrido de Daveigh Chase por la televisión y el cine

Después de su éxito en el cine, Chase sumó un papel clave en la televisión: fue Rhonda Volmer en la serie de HBO “Big Love”, donde participó en 32 episodios a lo largo de cinco temporadas. Su filmografía también incluye títulos como “Donnie Darko”, “El quinto de Beethoven” y apariciones en series como “Sabrina, la bruja adolescente” y “ER”.

Tras su muerte, la familia de la actriz lanzó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe.

Un video del pasado y la sombra de un escándalo

En medio del dolor por la muerte de Chase, un video de 2003 volvió a circular en redes sociales. Las imágenes muestran a Sean “Diddy” Combs —hoy detenido y acusado de delitos graves— conversando con la actriz, que tenía apenas 12 años, en los backstage de unos premios.

“¿Vas a venir a la fiesta de esta noche?”, le preguntó Combs. Chase asintió con timidez, mientras el músico reía. No hay registros de que la actriz haya asistido a esa fiesta, y ni ella ni Combs hicieron comentarios públicos sobre ese intercambio.

Esa misma noche, Combs y Ashton Kutcher le entregaron a Chase el premio a la mejor villana. Al recibirlo, la actriz imitó la voz de Samara y lanzó: “Solo quiero decir que todos sufrirán. ¡Gracias, MTV!”.

El video resurgió tras el arresto de Combs en septiembre de 2024, cuando fue imputado por tráfico sexual, conspiración para el crimen organizado y transporte con fines de prostitución. Una acusación formal de 14 páginas citó sus fiestas privadas como parte de las pruebas y sostuvo que el músico “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas a su alrededor” durante décadas.