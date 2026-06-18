María Becerra fue a La Revuelta, el popular ciclo de la televisión española conducido por David Broncano, y dejó varios momentos virales al hablar de su admiración por Lionel Messi y del gran presente de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La artista no ocultó su entusiasmo por el espectacular debut del capitán argentino y destacó una marca histórica alcanzada por el rosarino.

“¡Tres goles de Messi, guacho! Se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Qué crack, qué cosa de locos”, expresó con emoción.

Luego, María reflexionó sobre el privilegio de vivir en la misma época que el campeón del mundo.

“Me flashea mucho que seamos contemporáneos a Messi”, aseguró la artista.

Los videos de Messi que más le gustan a María Becerra

Durante la charla, María sorprendió al revelar cuál es el tipo de contenido de Messi que más disfruta ver en redes sociales.

“Los videos en los que se pone incómodo me encantan, los que le tocan la pandereta. No deja de mover la cabeza. Lo amo, qué crack”, comentó entre risas Becerra con el material en pantalla.

Incluso imaginó qué podría estar pensando el futbolista en esas situaciones.

“Pensando por dentro: ‘Yo vine a este restaurante a comer una molleja’”, bromeó.

María Becerra reveló qué videos de Messi la hacen estallar de risa: “Lo amo" (Video de La Revuelta)

El divertido cruce con David Broncano por una posible Argentina vs. España

La entrevista también tuvo lugar para el humor cuando David Broncano se animó a imaginar un eventual cruce entre España y Argentina en el Mundial.

“Mirá si se cruzan España y Argentina, en la final o antes. Mala suerte para ustedes si pasa eso”, lanzó el conductor.

Sin achicarse, María respondió con una sonrisa: “Mirá, papito, no te me agrandés que tenemos a las máquinas”.

Broncano recogió el guante y contestó con ironía: “Venimos de empatar 0 a 0 con Cabo Verde”.

Siguiendo de cerca el desempeño de la Selección Argentina, la cantante también recordó que en una Copa del Mundo nada está definido de antemano.

“Nada está hecho. En el Mundial pasado nosotros perdimos el primer partido”, señaló, en referencia al camino que terminó con el histórico título conseguido por el equipo de Lionel Scaloni.